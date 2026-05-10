Góður síðari hálfleikur dugði ekki gegn Grindvíkingum
Fyrsti leikurinn í úrslitaeinvígi Grindavíkur og Tindastóls fór fram í gærkvöldi. Leikið var suður með sjó og fóru heimamenn vel af stað á meðan það leit út fyrir að vera skjálfti í gestunum. Fimmtan stigum munaði í hálfleik en Stólarnir komu beittir til leiks í síðari hálfleik og áttu tvö mjög vænleg áhlaup en heimamenn stóðu storminn af sér og fögnuðu fyrsta sigrinum í einvíginu. Lokatölu 85-80 og liðin mætast öðru sinni á Króknum nú á þriðjudaginn.