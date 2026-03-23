Grunnskóli austan Vatna Með allt á hreinu !
Allir þekkja kvikmyndina, Með allt á hreinu, þar sem Gærur og Stuðmenn bítast um dansgólfið og hylli landsmanna. Nemendur á unglingastigi Grunnskólans austan Vatna vinna nú hörðum höndum að því að setja stykkið upp á fjölunum í Höfðaborg á Hofsósi. Ragnheiður Halldórsdóttir leikstýrir hópnum en stuðst er við handrit frá Leikfélagi Menntaskólans í Reykjavík sem byggt er á kvikmyndinni.
Feykir sendi nokkrar spurningar á leikhópinn.
Hvernig hafa æfingar gengið?
Æfingar hafa gengið vel, en vissulega hafa veikindi og óveður sett strik í reikninginn. Krakkarnir hafa sýnt mikinn metnað enda margt að læra. Flóknir lagatextar sem eru nýir fyrir unglingunum þó svo að þeir séu fyrir löngu orðnir að klassík hjá okkur sem eldri erum. Það verður að hrósa þeim fyrir mikla þrautseigju og jákvæðni enda hefur ferlið verið virkilega tímafrekt og krefjandi. Eitt af því ánægjulega við að setja svona stykki upp er að hópurinn þéttist og það er vart til betra hópefli.
Hver hefur verið mesta áskorunin við uppsetninguna? Mesta áskorunin hefur líklega verið að ná strákunum niður úr rimlunum og köðlunum, þar sem félagsheimilið er líka notað sem íþróttahús. Einnig höfum við verið með smá samviskubit yfir því að aðrir nemendur komast ekki í íþróttir á meðan á æfingum stendur.
Nú er mikil tónlist í myndinni, hvernig er það leyst? Krakkarnir sýna ótrúlegt hugrekki, allir taka þátt og syngja á sviði. Margir syngja einsöng og það verður að hrósa þeim hvað þau leysa þetta vel. Þau hafa haft mikið frumkvæði í því að útfæra söng og dans. Við leyfum okkur að fullyrða að hæfileikar nemenda eiga eftir að koma mörgum á óvart.
Hvenær eru sýningar? Sýningarnar eru tvær. Sú fyrri á fimmtudaginn 26. mars kl. 18 og seinni sýningin á föstudaginn 27. mars kl. 20. Engar aukasýningar, svo við mælum með að hika ekki og panta miða í síma 847-7106.
Myndin er tekin á æfingu..