Grunnskóli Húnaþings vestra hlaut viðurkenningu fyrir skapandi notkun íslenskunnar
Fiðringur á Norðurlandi fór fram í fimmta sinn í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri þann 6. maí sl. Í frétt á vef SSNV er sagt frá því að í ár tóku níu grunnskólar af Norðurlandi þátt í viðburðinum, þar á meðal tveir skólar af Norðurlandi vestra; Grunnskóli Húnaþings vestra og Varmahlíðarskóli.
„Fiðringur er skapandi sviðslistarviðburður þar sem nemendur í 8.–10. bekk grunnskóla fá tækifæri til að tjá sig í gegnum list- og sviðsframkomu. Nemendur vinna að atriðum í skólunum sínum í samstarfi við leiðbeinendur, en mikil áhersla er lögð á sjálfstæði, sköpun og lýðræðislega vinnu. Unglingarnir móta atriðin sjálfir, allt frá hugmyndavinnu og sviðshreyfingum til búninga, leikmyndar, ljósa og hljóðs.
Atriðin í ár voru einlæg og almennt voru mjög margir þátttakendur í hverju þeirra. Umfjöllunarefnin voru áhugaverð, tengdust hugðarefnum unglinga og áskorunum og greinilegt var að mikil vinna lá að baki hverju þeirra. Nemendur fullnýttu þá möguleika sem Hof býður uppá í atriðum sínum; stórt svið, ljós, hljóð og stórt tjald sem myndum var varpað á, auk þess að nota fjölbreytta leikmuni, en heimsókn í Hof hluti af undirbúningsvinnunni – einmitt til að sýna þátttakendum allt sem hægt er að gera og hleypa ímyndunaraflinu á flug.
Grunnskóli Húnaþings vestra hlaut að þessu sinni sérstök verðlaun fyrir skapandi notkun íslenskunnar í sínu atriði. Skólinn vann Fiðring á Norðurlandi á síðasta ári, þegar hann tók þátt í fyrsta sinn. Varmahlíðarskóli tók nú þátt í fyrsta sinn og er ánægjulegt að sjá þátttöku skóla af Norðurlandi vestra í verkefninu eflast.
Menningarfélag Akureyrar stendur að baki Fiðringi á Norðurlandi. Verkefnið hefur hlotið stuðning úr Sóknaráætlun Norðurlands eystra og Sóknaráætlun Norðurlands vestra, en SSNV styrkti verkefnið í fyrsta sinn í ár. Verkefnið fellur vel að áherslum sóknaráætlunar um öflugt menningarlíf, þátttöku ungs fólks og lifandi samfélög.
Það er von SSNV að enn fleiri skólar á Norðurlandi vestra bætist í hóp þátttakenda á komandi skólaári og að nemendur í landshlutanum fái áfram tækifæri til að láta ljós sitt skína á sviði Fiðrings,“ segir orðrétt í frétt SSNV.
Þá skal bent á að RÚV sýndi Fiðring í beinu streymi og hér er hægt að nálgast upptöku frá þessum skemmtilega viðburði. Á Facebook-síðu SSNV er myndamappa með nokkrum myndum frá þessu skemmtilega kvöldi.