Hjólað í vinnuna 2026 sett í Elliðaárstöð
Hjólað í vinnuna var formlega sett í 24. sinn í Gestastofu Elliðaárstöðvar þriðjudaginn 5. maí sl. Á dagskrá voru hressileg hvatningarávörp góðra gesta. Willum Þór Þórsson, forseti ÍSÍ, bauð gesti velkomna og sagði stuttlega frá verkefninu og þróun þess.
Að því loknu tóku Alma D. Möller, heilbrigðisráðherra, Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri Reykjavíkur, Inga Dóra Hrólfsdóttir, sviðsstjóri landvörslusviðs Náttúruverndarstofnunar, Birgir Fannar Birgisson frá Reiðhjólabændum vegna árvekniátaksins GUL HJÓL, Gunnhildur Sveinsdóttir frá SÍBS, Birgitta L. Vilhjálsdóttir frá Krabbameinsfélaginu varðandi matarvefinn Gott og einfalt og Búi Bjarmar Aðalsteinsson, stjórnandi Hjólavarpsinsi til máls.
Öll voru þau sammála um mikilvægi verkefnisins og hvöttu þau landsmenn til að velja þennan umhverfisvæna, hagkvæma og heilsusamlega ferðamáta.
Hjólað í vinnuna 2026
Hjólað í vinnuna stendur yfir í allan maí. Á þeim tíma eru landsmenn hvattir til að hreyfa sig og nýta sér heilsusamlegar, umhverfisvænar og hagkvæmar samgöngur með því að hjóla, ganga eða nota annan virkan ferðamáta. Hver þátttakandi getur skráð 18 daga (þá hvaða 18 daga sem er). Þetta er gert til þess að jafna leikinn milli vaktavinnufólks og annarra. Hægt er að skrá sig allan tíma á meðan átakið stendur yfir.
Hjólað í vinnuna er einnig góð leið til þess að hressa upp á stemninguna í fyrirtækinu og þjappa hópnum saman. Samfélagsmiðar Hjólað í vinnuna eru mjög skemmtilegir á meðan átakið stendur yfir.
Í vinnustaðakeppni er fyrst og fremst keppt um flesta þátttökudaga hlutfallslega miðað við heildarfjölda starfsmanna á vinnustaðnum. Keppt er í átta keppnisflokkum út frá stærð vinnustaða. Í kílómetrakeppninni er keppt á milli liða um annars vegar heildarfjölda kílómetra og hins vegar hlutfall kílómetra miða við fjölda liðsmanna í liði.
Undanfarinn áratug hefur orðið gríðarleg vakning á hjólreiðum sem heilsusamlegum og umhverfisvænum samgönguvalkosti. Ætla má að margir þátttakendur hafi tekið hjólreiðar upp sem lífsstíl í framhaldi af þátttöku sinni í verkefninu. ÍSÍ er stolt af því að hafa stuðlað að bættri hjólamenningu á Íslandi og orðið til þess að vinnustaðir og sveitafélög hafi bætt til muna aðstöðu fyrir hjólandi fólk.
Samstarfsaðilar Hjólað í vinnuna 2026 eru Örninn, Unbroken, sem gefa vinninga í skráningar- og myndaleik, Rás 2, Gott og einfalt og Hjólreiðabændur v. árvekniátaksins GUL HJÓL. Átakið snýr að vitundarvakningu bílstjóra um öryggi gangandi og hjólandi í umferðinni. 25 hjólum hafa verið stillt upp þar sem óhöpp eða slys hafa átt sér stað viðs vegar um höfuðborgina. Talsmenn Hjólað í vinnuna eru María Ögn Guðmundsdóttir og Búi Bjarmar Aðalsteinsson.
Allar upplýsingar um Hjólað í vinnuna er að finna á www.hjoladivinnuna.is en þar má finna efni reglur keppninnar, hvatningarbréf, veggspjöld og fleira. Nánari upplýsingar um verkefnið veita Linda Laufdal s. 8430645 og Þórarinn Alvar Þórarinsson, sérfræðingar Fræðslu- og almenningsíþrótta-sviðs ÍSÍ á netfangið hjoladivinnuna@isi.is
/Fréttatilkynning