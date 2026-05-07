Kæmu úr okkar eigin vösum | Hjörtur J. Guðmundsson skrifar

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 07.05.2026 kl. 11.12
Hjörtur J. Guðmundsson. AÐSEND MYND
Hjörtur J. Guðmundsson. AÐSEND MYND

Kæmi til þess að Ísland gengi í Evrópusambandið myndum við Íslendingar greiða meira í sjóði þess en skilaði sér til baka eins og til dæmis Pawel Bartoszek, formaður utanríkismálanefndar Alþingis og þingmaður Viðreisnar, gekkst við nýverið í hlaðvarpinu Lyklavöldin. Þar á meðal í bæði landbúnaðar- og byggðastyrki. Ástæðan er einkum miklar þjóðartekjur okkar miðað við það sem gerist víðast hvar innan sambandsins. Þar myndi muna fleiri milljörðum króna árlega.

Við myndum þannig vera í hópi þeirra tíu ríkja Evrópusambandsins sem greiða með sér. Hin 17 ríki sambandsins fá hins vegar mun meira úr sjóðum þess en þau greiða í þá og munar þar mjög miklu. Flest þeirra gengu í Evrópusambandið fyrir meira en 20 árum síðan og sér ekki fyrir endann á því að þau fái meira frá sambandinu en þau greiða til þess. Þá eru tíu ríki samþykkt umsóknarríki eða möguleg umsóknarríki sem öll munu fá meira en þau leggja af mörkum.

Fyrir vikið var áhugavert að lesa grein Eiríks Björns Björgvinssonar, félaga Pawels í þingflokki Viðreisnar, á Vísi í gær þar sem hann hélt því fram að innganga í Evrópusambandið yrði til hagsbóta fyrir hérlend sveitarfélög einkum þar sem þau gætu þá komizt í styrktarsjóði sambandsins. Þessa styrki sem kæmu í raun úr okkar eigin vösum og miklu meira en það. Væri ekki nær að nýta þá milljarða í uppbyggingu hér á landi frekar en uppbyggingu í öðrum Evrópuríkjum?

Hjörtur J. Guðmundsson er sagnfræðingur, alþjóðastjórnmálafræðingur og stúdent frá FNV

Til baka

Fleiri fréttir

  • Íslenskunemendur í heimsókn í Ráðhúsinu á Blönduósi. Mynd: Fb.Húnabyggð.

    Fyrirmyndar framtak

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 07.05.2026 kl. 12.05 hinrik@feykir.is
    Frá Húnabyggð berast þær ánægjulegu fréttir sveitarfélagið hefur ákveðið að allir starfsmenn sveitarfélagsins með erlendann bakgrunn fái tækifæri til sækja íslenskunámskeið. Starfsmennirnir fá íslenskunámskeið við hæfi á vinnutíma og námskeiðin eru því eins og að mæta í vinnuna.
    Meira
  • Eygló Hrund og fjölskylda. AÐSEND MYND

    X26 | Eygló Hrund skipar 3. sæti N-listans í Húnaþingi vestra

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 07.05.2026 kl. 11.00 oli@feykir.is
    „Ég heiti Eygló Hrund Guðmundsdóttir og skipa 3. sæti á N-listanum, er 31 árs og bý á Ásbjarnarstöðum á Vatnsnesi. Ég starfa sem skólabílstjóri og umönnunaraðili á sjúkrahúsinu á Hvammstanga. Meðfram vinnu stunda ég nám í miðlun og almannatengslum við Háskólann á Bifröst.“ Eygló svarar spurningum Feykis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna 2026.
    Meira
  • Ofurstuðningsmennirnir Halldór Ingi og Jóhannes Björn. Mynd: HMJ

    Lífið í Síkinu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 07.05.2026 kl. 10.35 hinrik@feykir.is
    Körfubolta rússíbaninn hélt áfram í gærkvöldið. Tindastóll lagði Stjörnuna í fimmtu lotu og er kominn í úrslitaseríu á móti Grindavík. Blaðamaður Feykis var á svæðinu og tók gesti tali fyrir leik og í hálfleik og smellti af nokkrum myndum. Almennt var fólk á því að Stólarnir myndu hafa þetta.
    Meira
  • Drungilas og Taiwo kátir í leikslok. MYNDIR: SIGURÐUR INGI

    Syngjandi sveittir í skagfirskri sveiflu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 07.05.2026 kl. 09.37 oli@feykir.is
    Tindastólsmenn tryggðu sér réttinn til að spila til úrslita um Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta í gærkvöldi þegar strákarnir okkar unnu nokkuð öruggan níu stiga sigur á grjóthörðum Garðbæingum. Stólarnir spiluðu vel í fyrri hálfleik og leiddu með 20 stigum í hálfleik en gestirnir höfðu engu að tapa í síðari hálfleiknum og gerðu sitt besta en náðu muninum mest niður í sjö stig þegar 97 sekúndur voru eftir. Nær komust þeir ekki og troðfullt Síkið fagnaði innilega góðum sigri. Lokatölur 100-91 og það verða bestu lið Bónus deildarinnar í vetur, Grindavík og Tindastóll, sem mætast í úrslitum.
    Meira
Yfirlit frétta