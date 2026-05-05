Kosningaloforðið endalausa – Íþróttahúsið á Hofsósi | Sædís Bylgja Jónsdóttir skrifar

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 05.05.2026 kl. 13.38
Sædís Bylgja Jónsdóttir Miðflokki. AÐSEND MYND
Ljóst er að íþróttahús eru ekki lúxus heldur nauðsyn. Þau eru hornsteinn í uppbyggingu heilbrigðs og öflugs samfélags. Nú er kominn tími til að horfa fram á við og tryggja að næsta kynslóð Hofsósinga þurfi ekki að búa við sömu aðstæður og sú fyrri. Því er nauðsyn að farið verði í að byggja íþróttahús á Hofsósi, til að tryggja ekki bara börnunum viðunandi íþróttaaðstöðu, heldur fyrir samfélagið í heild sinni. Sem fyrrum nemandi Grunnskólans austan Vatna, sem hét þá Grunnskólinn á Hofsósi tók ég mín fyrstu skref í íþróttum í félagsheimilinu Höfðaborg. Má þess geta að það eru 30 ár síðan, og enn í dag er börnunum í grunnskólanum austan Vatna ætlað að stunda íþróttir í óviðunandi húsnæði.

Þetta er ekki aðeins spurning um þægindi, heldur rétt barna til góðrar þjónustu. Íþróttahús eru hönnuð með eftirfarandi þarfir í huga; nægt rými, rétt gólfefni, öryggisráðstafana, búningsaðstöðu, og ýmiss búnaðar sem styður fjölbreytta hreyfingu. Þegar íþróttakennsla fer fram í óhentugu húsnæði, eins og gömlu félagsheimili sem ekki var byggt með þetta hlutverk í huga, skapast bæði hættur og takmarkanir. Börnin fá ekki sömu tækifæri til að njóta sín né þróa hæfileika sína til fulls. Að í heilsueflandi samfélagi eins og Skagafirði eiga öll börn á grunnskóla aldri í sveitarfélaginu að hafa sem jafnastan aðgang þegar kemur að íþrótta aðstöðu. Það er óásættanlegt að svo sé ekki. Þetta vandamál er ekki nýtt af nálinni og hefur höfundur rakið gömul kosningaloforð meirihlutaflokka sveitarstjórnar aftur til ársins 1998.

Íþróttahús fyrir alla Hofsósinga og nærsveitunga myndi vera gríðarleg lyftistöng fyrir ekki bara börnin í grunnskólanum heldur samfélagið allt. Fólk á öllum aldri gæti komið saman og nýtt aðstöðuna, labbað, spilað fótbolta, körfubolta eða blak og svona mætti lengi telja. Íþrótthús eru hornsteinn samfélaga og nýtast bæði unglum og öldnum, og allra þar á milli. Eins myndi húsið geta nýst undir margskonar menningalega viðburði eða til útleigu fyrir viðburði. Má nefna að íþróttahús hefði nýst mjög vel undir landshlutamót björgunarsveitanna, sem var einmitt haldið í Hofsós 2024.

Tækifærin eru fjölmörg og því er óhætt að slá því föstu að uppbygging íþróttahúss á Hofsósi er algjör forgangsatriði sem íbúar nærsamfélagsins hafa beðið eftir alltof lengi. Börnin eiga rétt á að stunda íþróttir við viðunandi aðstæður. Samfélagið í heild sinni á rétt á aðgengi að heilsueflandi aðstöðu til íþróttaiðkunar. Heilsueflandi sveitarfélagið Skagafjörður á að bjóða öllum sínum íbúum upp á viðunandi aðstöðu til heilsuræktar.

Látum verkin tala, hefjum uppbyggingu íþróttahúss á Hofsósi.

Sædís Bylgja Jónsdóttir
Höfundur skipar 4. sæti lista Miðflokksins í Skagafirði

