Met í afkomu Hafnarsjóðs Skagafjarðar
Afkoma Hafnarsjóðs Skagafjarðar fyrir árið 2025 var afar góð og hefur aldrei verið betri. Rekstrarhagnaður ársins var 81,6 milljón eftir afskriftir og fjármagnsgjöld. Eigið fé Hafnarsjóðs er 718 milljónir og langtímaskuldir 118 milljónir. Landað var alls 24.414 tonnum á Sauðárkróki og 65 tonnum á Hofsósi. Þetta kemur fram á vef Skagafjarðar.
Skemmtiferðskipakomur voru alls 25 talsins, 11 komur voru í Drangey, 5 til Hofsóss og 9 til Sauðárkróks.
Fraktskipakomur voru 69 á árinu og voru rúm 21.000 tonn flutt frá höfninni og 24.000 tonn til hafnarinnar.