Mikið er um að vera hjá íþróttahreyfingunni
feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla 23.03.2026 kl. 10.50
Hefur þú áhuga á íþróttum? Ef svarið er já þá er nóg um að vera í dag mánudaginn 23. Mars. Íþrótta- og Ólympíusamband íslands, Ungmennafélag Íslands, Svæðisskrifstofur íþróttahéraða standa fyrir þremur mismunandi viðburðum í sal Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra. Um er að ræða þrjá ólíka viðburði sem hægt er að lesa nánar um hér að neðan.
Raddir ungs fólks 15 – 25 ára - samtal við ráðafólk frá klukkan
Í sal Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra mánudaginn 23. mars kl. 13:00 - 15:00 (þeir sem eigið að vera í tíma fá leyfi í tíma til að mæta á viðburðinn) verður viðburður fyrir öll þau sem hafa áhuga á íþróttum og eru á aldrinum 15 – 25 ára, hafa æft íþróttir, hafið hætt að æfa íþróttir og eruð enn að æfa íþróttir.
Fundurinn snýst um það að ungt fólk geti komið sínum málum á framfæri. Hvernig getum við gert gott íþróttastarf á Norðurlandi vestra enn betra? Fundur er settur, Ólafur Stefánsson handboltagoðsögn verður með stutt erindi. Ungu fólki og ráðafólki úr íþróttahreyfingunni og sveitarfélögum er skipt niður á borð og þar fara fram umræður sem þarf að taka þátt í.
Stefnumótun íþróttahreyfingarinnar - frá klukkan 17-19
Áfram heldur vinna við stefnumótun hreyfingarinnar. Nú er fundað með fólki, fulltrúum íþróttahéraða, félögum og öðrum áhugasömum á Norðurlandi vestra.
Á litlum vinnustofum höfum við hitt fulltrúa hreyfingarinnar og fjölmargra hagaðila þar sem unnið hefur verið að gagnaöflun og hugmyndir af ýmsu tagi.
Þegar talað er um ólíkar stoðir í starfi hreyfingarinnar er vísað í þá þrískiptingu sem byggir á grasrótarstarfi, afreksstarfi og samfélagsverkefnum.
Nú er komið að því að taka næsta skref í vinnunni og fá stærri hópa til að koma að þessum fyrsta hluta í vinnunni, taka þátt í að skilgreina hlutverkið og ákveða markmiðin. Til að tryggja aðkomu sem flestra að ferlinu höfum við stillt upp fundum um allt land. Jafnframt verður boðið uppá fundi á Teams fyrir þau sem ekki geta tekið þátt í staðfundum.
Allir sem sjá sér fært að taka þátt í fundunum eru beðnir að skrá sig á viðeigandi fund með nafni og netfangi. Athugið að hver fundur gæti staðið yfir í eina og hálfa klukkustund. Það er reyndar vel í lagt og ekki víst að fundirnir verði svo langir.
Fyrir þau sem vilja undirbúa sig fyrir fundina bendum við á að umræðan mun fyrst og fremst snúa að hlutverki hreyfingarinnar og markmiðum sem því tengjast. Við höfum lýst því þannig að við erum að spyrja: „hvað” en ekki „hvernig”, og veltum því upp hver stóru markmiðin eru sem við ætlum að ná.
Síðar ræðum við og rýnum um það hvernig við getum sem best náð þessum markmiðum. Þá ræðum við aðstöðu, skiptingu fjármagns o.s.frv. Hver ættu lykilmarkmið hreyfingarinnar að vera þegar kemur að grasrótarstarfi, afrek og samfélagsmálum (lýðheilsu, forvarnir o.s.frv)?
Við vonumst til að sjá sem allra flest á fundinum á Sauðárkróki. Það er mikils virði og gerir alla vinnuna skilvirkari þegar raddir flestra heyrast og ólík sjónarmið eru lögð á borðið. Fyrir stjórnarfólk íþróttahreyfingarinnar á Norðurlandi vestra, sveitarstjórnarfólk og allt áhugafólk um íþróttir og lýðheilsu.
Ólafur Stefánsson - Fyrirlestur liðsheild og seigla frá klukkan 19:30 – 20:30
Ólfur Stefánsson heldur fyrirlestur í Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra ekki þarf að skrá sig á fyrirlesturinn. Ungmennasamband Skagafjarðar og Tindastóll býður iðkendum, foreldrum, þjálfurum og öllu áhugafólki um íþróttir á fyrirlesturinn með Ólafi Stefánssyni handboltagoðsögn.