Mótast mökunarköll landsela við Ísland af ógnum í umhverfi?

Sjötta erindi vetrarins í fyrirlestrarröðinni Vísindi og grautur, sem haldið er af Ferðamáladeild Háskólans á Hólum, verður haldið í dag þriðjudaginn 13. apríl klukkan 13. Þar mun Andrew Jennings, lektor við „University of Highlands and Islands“ í Skotlandi flytja erindið: „Shetland tourism - What does Shetland have to offer the tourist and what has been the impact of Covid-19?“