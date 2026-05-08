Myndavígsl í Feyki – afsökunarbeiðni

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 08.05.2026 kl. 11.45 oli@feykir.is
Frá Skagaströnd. MYND AF SKAGASTRÖND.IS
Þau afar bagalegu mistök urðu í Feyki vikunnar að myndir af framboðslistum K og S listanna á Skagaströnd vígsluðust. Mistökin urðu þegar myndirnar voru skráðar inn í kerfi Feykis og biðjum við Skagstrendinga og aðra lesendur afsökunar á þessu.

Rafræn útgáfa Feykis hefur verið lagfærð og þar eiga nú að vera rétt andlit við greinarnar. Þá munum við birta svör allra þriggja framboðanna á Skagaströnd – með réttum myndum – á Feyki.is við fyrsta tækifæri.

Enn og aftur – afsakið Skagstrendingar!

