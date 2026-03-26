Úrslit í Gæðingalist Meistaradeildar KS
feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 26.03.2026 kl. 10.56
Keppt var í Gæðingalist í Meistaradeild KS í miðvikudagskvöld, 25. mars. Haf & Land ehf bauð áhorfendum frítt inn og fór það svo að Barbara Wenzl og Loftur frá Kálfsstöðum stóðu uppi sem sigurvegarar með einkunnina 7.50 eftir flotta sýningu. Í öðru sæti, þar rétt á eftir var Mette Mannseth og Töfri frá Þúfum með 7.47 og í því þriðja var Vera Schneiderschen og Feykir frá Selfossi með 7.43.
1. Barbara Wenzl og Loftur frá Kálfsstöðum 7.50
2. Mette Mannseth og Töfri frá Þúfum 7.47
3. Vera Schneiderschen og Feykir frá Selfossi 7.43
4. Þórey Þula Helgadóttir og Kjalar frá Hvammi 1 7.30
5. Lea Busch og Pálmi frá Þúfum 7.27 (Uppboðssæti)
6. Herdís Björg Jóhannsdóttir og Svörður frá Vöðlum 7.07
7. Freyja Amble Gísladóttir og Gandi frá Syðri Gegnishólum 7.03
8. Þórgunnur Þórarinsdóttir og Fær frá Prestsbæ 7.0
9. Harpa Dögg Bergmann og Þytur frá Stykkishólmi 6.67
10. Kristófer Darri Sigurðsson og Konsert frá Frostastöðum II 6.63
11. Julian Veith og Hátíð frá Ísalæk 6.53
12. Þorsteinn Björnsson og Ugla frá Hólum 6.43
13. Erlingur Ingvarsson og Dimmalimm frá Hrísaskógum 6.40
14. Herjólfur Hrafn Stefánsson og Yllir frá Reykjavöllum 6.20
15. Sigurður Steingrímsson og Rún frá Koltursey 6.13
16. Lilja Dögg Ágústsdóttir og Döggin frá Eystra-Fróðholti 6.07
17. Ívar Örn Guðjónsson og Dofri frá Sauðárkróki 5.80
18. Björgvin Helgason og Karlsberg frá Kommu 5.63
19. Sigurður Heiðar Birgisson og Jósteinn frá Íbishóli 5.50
Það var lið Þúfna sem sigraði liðakeppnina í gæðingalist í kvöld en keppendur liðsins voru Barbara Wenzl og Mette Mannseth sem hlutu fyrsta og annað sæti.
Staðan í liðakeppninni þegar mótið er hálfnað:
1. Hrímnir/Hestklettur 222.5 stig
2. Horfstorfan / 550skr 205 stig
3. Þúfur 196.5 stig
4. Lífland 137 stig
5. Storm Rider 110.5 stig
6. Íbishóll 109.5 stig
7. Uppsteypa 100.5stig
8. Bústólpi 85.5 stig
9. Exar 81 stig