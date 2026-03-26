Úrslit í Gæðingalist Meistaradeildar KS

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 26.03.2026 kl. 10.56 gunnhildur@feykir.is
Barbara sigurvegari gærkvöldsins. MYND FACEBOOK
Keppt var í Gæðingalist í Meistaradeild KS í miðvikudagskvöld, 25. mars. Haf & Land ehf bauð áhorfendum frítt inn og fór það svo að Barbara Wenzl og Loftur frá Kálfsstöðum stóðu uppi sem sigurvegarar með einkunnina 7.50 eftir flotta sýningu. Í öðru sæti, þar rétt á eftir var Mette Mannseth og Töfri frá Þúfum með 7.47 og í því þriðja var Vera Schneiderschen og Feykir frá Selfossi með 7.43. 
 
1. Barbara Wenzl og Loftur frá Kálfsstöðum 7.50
2. Mette Mannseth og Töfri frá Þúfum 7.47
3. Vera Schneiderschen og Feykir frá Selfossi 7.43
4. Þórey Þula Helgadóttir og Kjalar frá Hvammi 1 7.30
5. Lea Busch og Pálmi frá Þúfum 7.27 (Uppboðssæti)
6. Herdís Björg Jóhannsdóttir og Svörður frá Vöðlum 7.07
7. Freyja Amble Gísladóttir og Gandi frá Syðri Gegnishólum 7.03
8. Þórgunnur Þórarinsdóttir og Fær frá Prestsbæ 7.0
9. Harpa Dögg Bergmann og Þytur frá Stykkishólmi 6.67
10. Kristófer Darri Sigurðsson og Konsert frá Frostastöðum II 6.63
11. Julian Veith og Hátíð frá Ísalæk 6.53
12. Þorsteinn Björnsson og Ugla frá Hólum 6.43
13. Erlingur Ingvarsson og Dimmalimm frá Hrísaskógum 6.40
14. Herjólfur Hrafn Stefánsson og Yllir frá Reykjavöllum 6.20
15. Sigurður Steingrímsson og Rún frá Koltursey 6.13
16. Lilja Dögg Ágústsdóttir og Döggin frá Eystra-Fróðholti 6.07
17. Ívar Örn Guðjónsson og Dofri frá Sauðárkróki 5.80
18. Björgvin Helgason og Karlsberg frá Kommu 5.63
19. Sigurður Heiðar Birgisson og Jósteinn frá Íbishóli 5.50
 
Það var lið Þúfna sem sigraði liðakeppnina í gæðingalist í kvöld en keppendur liðsins voru Barbara Wenzl og Mette Mannseth sem hlutu fyrsta og annað sæti.
Staðan í liðakeppninni þegar mótið er hálfnað:
 
1. Hrímnir/Hestklettur 222.5 stig
2. Horfstorfan / 550skr 205 stig
3. Þúfur 196.5 stig
4. Lífland 137 stig
5. Storm Rider 110.5 stig
6. Íbishóll 109.5 stig
7. Uppsteypa 100.5stig
8. Bústólpi 85.5 stig
9. Exar 81 stig

 

    Nú þegar líður að sveitastjórnarkosningum er vel við hæfi að velta fyrir sér og varpa aðeins ljósi á þörf er varðar uppbyggingu á íþróttamannvirkjum í Skagafirði og í raun þeirri miklu innviðaskuld sem er komin. Eitthvað sem margir hafa verið að velta fyrir sér enda ætti góð íþróttaaðstaða sem uppfyllir kröfur þeirra íþróttagreina sem stundaðar eru í Skagafirði að vera ein af grunnstoðum samfélagsins sem styður við marga þætti er snýr félagslegum, andlegum og líkamlegum þætti fólks á öllum aldri. Aðgangur að fjölbreyttum íþróttagreinum er lykilþáttur í því, margar greinar þjálfa líkama og hreyfanleika fólks á meðan aðrar þjálfa andleguhliðina. En margir gera sér ekki endilega grein fyrir því hversu mikil í umsvifum þessi mál eru orðin og hvað þarf að gera.
    Næstkomadi sunnudag 29. mars verður sunnudagur á safni, sem er samstarfsverkefni safna og setra og sýninga á Norðurlandi vestra sem skiptast á að opna dyrnar fyrir íbúum og gestum. Selasetur Íslands, Veslunarminjasafnið, Gallerí Bardúsa og Byggaðsafn Húnvetninga og Strandamanna á Reykjum verða með opið nk. sunnudag.
    Það er spáð vonskuveðri á landinu í dag en raunar er reiknað með að versta veðrið verði á höfuðborgarsvæðinu og sunnanlands. Hér á Norðurlandi vestra er gul veðurviðvörun frá því um kl. 10 og stendur hún til kl. 16 í dag. „Austan og suðaustan 15-25 m/s og vindhviður staðbundið yfir 35 m/s, hvassast austantil. Einnig má búast við snjókomu og skafrenningi með slæmu skyggni og versnandi færð. Varasamt ferðaveður," segir í viðvörun fyrir Strandir og Norðurland vestra.
    Framboðslisti Framsóknar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar vinnur nú markvisst að mótun stefnu næsta kjörtímabils. Eitt af forgangsmálum listans verður að hefja nauðsynlega uppbyggingu íþróttamannvirkja norðan við núverandi íþróttahús á Sauðárkróki.
