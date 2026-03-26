Vonskuveður í dag og á morgun
Það er spáð vonskuveðri á landinu í dag en raunar er reiknað með að versta veðrið verði á höfuðborgarsvæðinu og sunnanlands. Hér á Norðurlandi vestra er gul veðurviðvörun frá því um kl. 10 og stendur hún til kl. 16 í dag. „Austan og suðaustan 15-25 m/s og vindhviður staðbundið yfir 35 m/s, hvassast austantil. Einnig má búast við snjókomu og skafrenningi með slæmu skyggni og versnandi færð. Varasamt ferðaveður,“ segir í viðvörun fyrir Strandir og Norðurland vestra.
Eins og þarna segir er það austanáttin sem er í boði í dag og eins og nefnt hefur verið í veðurfréttum Feykis upp á síðkastið þá nær sú átt sér helst upp vestan fjalla eða fjallgarða. Sem þýðir að væntanlega sleppa Króksarar betur en til dæmis Blönduósingar þar sem vindur fer yfir 20 metrana í dag.
En það er auðvitað ekki á vísan að róa þegar kemur að veðrinu og því vissara að fylgjast vel með fréttum af veðri og færð ætli fólk sér að vera á faraldsfæti. Holtavörðuheiðin er lokuð þá er Siglufjarðarvegur úr Fljótum og til Siglufjarðar lokaður. Þverárfjallsvegur er á óvissustigi og gæti verið lokað með skömmum fyrirvara skv. yfirlýsingur frá Lögreglunni á Norðurlandi vestra.
Víðast hvar á vegum á svæðinu er skafrenningur og talsverður vindur.
Ekki er útlitið betra fyrir morgundaginn og í raun töluvert verra þó svo að ekki sé að sjá neinar viðvaranir frá Veðurstofu vegna þess ennþá. Vind ætti að lægja undir morgun á laugardaginn.