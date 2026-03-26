Samgöngustofa boðar átak vegna minnkandi notkunar bílbelta
feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 26.03.2026 kl. 14.29
Ungmenni á aldrinum 18-24 ára velja í auknum mæli að sleppa bílbeltum. Fjórtán sinnum meiri hætta á að verða fórnarlamb banaslyss sé bílbelti ekki notað. „Mikilvægt að ná til þessa hóps með öllum leiðum og stuðla að viðhorfsbreytingu,” segir Gunnar Geir Gunnarsson.
Samgöngustofa, í samstarfi við Aur, hefur ýtt úr vör herferðinni Ekki gera þig að fífli og er meginmarkmið hennar að fá ungt fólk til að endurskoða viðhorf sín til notkunar bílbelta. Herferðin er viðbragð við niðurstöðum viðhorfskannana sem Samgöngustofa hefur látið gera árlega og eru niðurstöður síðustu ára bæði skýrar og sláandi.
Skv. niðurstöðum viðhorfskönnunarinnar eiga 10-15% ungra karla á bilinu 18-24 ára það til að sleppa beltinu. „Við sjáum slæma þróun síðustu ár, þ.e. að fleiri karlar á aldrinum 18-24 ára velja að spenna ekki beltin af einhverjum ástæðum. Það kemur okkur ekki síður á óvart að konur á þessum aldri eru að feta í fótspor karlanna og eru sömuleiðis farnar að draga úr notkun bílbelta. Þetta er bæði ógnvænleg og illskiljanleg þróun. Því er gífurlega mikilvægt að ná til þessa hóps og stuðla að viðhorfsbreytingu,” segir Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis-og fræðsludeildar Samgöngustofu.
Gunnar Geir segir ólíklegt að fortölur séu vænlegar til árangurs þegar talað er til þessa hóps, því var ákveðið að fara í aðra átt með herferðinni Ekki gera þig að fífli og reyna að ná til hópsins með húmor og léttleika að vopni, þrátt fyrir að um háalvarlegt umræðuefni sé að ræða. Stóra áskorunin snúist um að ná til þessa fólks.
Víðsvegar hafa sést klesst andlit í auglýsingaplássum og á samfélagsmiðlum. Áhrifavaldar hafa einnig verið öflugir í að leggja málefninu lið með því að birta af sér myndir með klesst andliti og er tilgangurinn sá að fanga athygli markhópsins og ná þannig að hefja samtal og koma boðskapnum í gegn. „Við vitum að fólk á þessum aldri upplifir sig oft ódauðlegt eða ósigrandi og þess vegna viljum við fara öðruvísi leiðir að hópnum. Viðhorfsbreytingin er lífsnauðsynleg en þau sem kjósa að spenna ekki beltið eru fjórtán sinnum líklegri til að lenda í banaslysi heldur en þau sem nota þennan sjálfsagða öryggisbúnað. Þetta er staðreynd sem við verðum að hafa í huga þegar við setjumst upp í bíl, hvort sem er sem farþegar eða bílstjórar og tökum ákvörðun um að spenna beltið eða ekki.”
Samgöngustofa og Aur hvetja landsmenn til að kynna sér herferðina og taka virkan þátt með því að prófa „Klesst’ann” hnappinn á heimasíðu verkefnisins, spenntur.is og deila áfram með vinum og vandamönnum. Þannig er hægt að hafa gaman af alvöru málsins.