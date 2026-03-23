Senn geta Skagfirðingar og aðrir góðir gestir rennt sér í nýjum rennibrautum við Sundlaug Sauðárkróks
Síðastliðið sumar bauð Fjársýslan, fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar, út verk sem fólst í forsmíðuðum vatnsrennibrautum og rennibrautaturni, þar með talið efni, vinnu og uppsetningu, fyrir nýtt útisvæði við Sundlaug Sauðárkróks. Niðurstaða útboðsins var að tilboð Sportís var metið hagkvæmast að teknu tilliti til verð- og gæðamats. Um er að ræða þrjár rennibrautir, þar af tvær sem tengjast við nýjan 12 m. háan uppgönguturn. Turninn verður upphitaður, klæddur plexigleri og með led-lýsingu. Ljóst er að mannvirkið mun setja svip sinn á bæinn.
Hæsta rennibrautin verður 65 m. löng, með fjórum slaufum og fallhæð hennar 9,5 m. frá hæstu stöðu og niður í lendingarbraut, sem er 10 m. á lengd. Rennibrautin verður í lokuðu, heilu röri, með tveimur ljósagöngum á leiðinni. Rennibrautin sem er neðar í turninum er breið og opin, 8,5 m. löng og fallhæð 2,5 m. frá hæstu stöðu og niður í lendingarlaugina sem er vestast á nýja sundlaugarsvæðinu. Þriðja rennibrautin er einnig í lokuðu, heilu röri. Lengd hennar er 5 m. og fallhæð 1 m. Lendingarsvæði hennar er í minni kennslulauginni á nýja sundlaugarsvæðinu.
Um þessar mundir eru verktakar á vegum Sportís að undirbúa undirstöður mannvirkjanna en reiknað er með að sjálfar rennibrautirnar og turninn verði komin hingað til lands í maí. Uppsetning þeirra hefst í kjölfarið og ef allt gengur að óskum má gera ráð fyrir að mannvirkið verði tekið í notkun í júní.
Skagfirðingar og aðrir góðir gestir geta því farið að láta sig hlakka til salíbunuferða innan fárra vikna í glæsilegum rennibrautamannvirkjum við nýtt sundlaugarsvæði á Sauðárkróki, þetta kemur fram á vef Skagafjarðar.