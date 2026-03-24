Sjálfsafgreiðsluvél tekin í notkun á bókasafninu

feykir.is Skagafjörður 24.03.2026 kl. 11.00 gunnhildur@feykir.is
Hér má sjá mynd af nýju græjunni. MYND SKAGAFJÖRÐUR
Hér má sjá mynd af nýju græjunni. MYND SKAGAFJÖRÐUR

Nýrri sjálfsafgreiðsluvél hefur nú verið komið fyrir á bókasafninu á Sauðárkróki. Um er að ræða nútímalega lausn sem auðveldar og flýtir fyrir afgreiðslu hjá safninu, frá þessu segir á vef Skagafjarðar. 

Sjálfsafgreiðsluvélin gerir viðskiptavinum kleift að fá lánað efni safnsins án beinnar milligöngu starfsmanna. Notendur geta þannig afgreitt sig sjálfir og sleppa því að bíða eftir þjónustu. Það skal þó tekið fram að það er alltaf í boði að fá hefðbundna afgreiðslu sé þess óskað. 

Allar bækur safnsins eru merktar með strikamerkjum, líkt og bókasafnskort notenda. Vélin les strikamerkin og sækir upplýsingar um bækur og lánþega á skjótan og einfaldan hátt.

Með tilkomu þessarar nýju tækni er ætlunin að létta undir með starfsfólki og bæta upplifun lánþega. Þannig fæst meiri tími til að sinna annarri þjónustu við gesti safnsins.

Til baka

Fleiri fréttir

  Sóley Björk vínfræðingur. AÐSENDAR MYNDIR

    Sóley Björk vínfræðingur mætir á Sauðá á fimmtudaginn

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 24.03.2026 kl. 10.02 oli@feykir.is
    Sóley Björk Guðmundsdóttir vínfræðingur býr og starfar í Barselóna en gerir sér reglulega ferð til Íslands og alla leið heim á Sauðárkrók til að halda vínsmakkanir. Næsta smökkun fer fram á Sauðá á fimmtudaginn næstkomandi, 26. mars.
    Meira
  Svona var færðin um kl. 9 í morgun skv. korti Vegagerðarinnar. SKJÁSKOT

    Öxnadalsheiði ófær vegna óveðurs

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 24.03.2026 kl. 09.12 oli@feykir.is
    Samkvæmt upplýsingum á umferðarsíðu Vegagerðarinnar er Öxnadalsheiðin ófær sem stendur vegna óveðurs en víðast hvar í nágrenni eða við Tröllaskagann gengur á með éljum og snjóþekja er á vegum í nágrenni Akureyrar. Sama gildir um veginn frá Sauðárkróki. til Hofsóss. Þjóðvegur 1 er ýmist greiðfær eða með hálkublettum.
    Meira
  Samhentir Skagstrendingar sáttir við sinn leikskóla. MYND AF VEF BARNABÓLS

    100% ánægja með leikskólann Barnaból

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 24.03.2026 kl. 08.47 oli@feykir.is
    Heildaránægja foreldra sem eru með börn á leikskólanum Barnabóli á Skagaströnd mældist 100% í nýlegri könnun sem Skólapúlsinn framkvæmdi. Húnahornið segir frá því að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem ánægja með leikskólann mælist svona mikil en það gerðist líka árið 2024 og 2022.
    Meira
  Berglind Þorsteinsdóttir safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga. Á neðri myndinni má sjá safnkost í köstum. AÐSENDAR MYNDIR

    Menningarhús og framtíð safna í Skagafirði – um hvað snýst málið í raun? | Berglind Þorsteinsdóttir skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 23.03.2026 kl. 23.33 oli@feykir.is
    Þar sem heitar umræður hafa spunnist um byggingu menningarhúss í Skagafirði finn ég mig knúna til að greina frá því hvaða þýðingu þessi framkvæmd hefur fyrir starfsemi Byggðasafns Skagfirðinga. Þörf Byggðasafns Skagfirðinga fyrir varanlegt varðveislurými undir safnkostinn er grundvöllur áframhaldandi starfsemi safnsins. Um er að ræða framkvæmd sem á sér mjög langan aðdraganda. Kallað hefur verið eftir íbúakosningu vegna framkvæmdarinnar þar sem spurt er hvort Skagfirðingar vilji yfir höfuð menningarhús. Í ljósi þess sem er í húfi snýst spurningin í raun ekki um menningarhús – heldur þetta: Vilja Skagfirðingar tryggja framtíð safna í héraðinu?
    Meira
Yfirlit frétta