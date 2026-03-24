Sjálfsafgreiðsluvél tekin í notkun á bókasafninu
Nýrri sjálfsafgreiðsluvél hefur nú verið komið fyrir á bókasafninu á Sauðárkróki. Um er að ræða nútímalega lausn sem auðveldar og flýtir fyrir afgreiðslu hjá safninu, frá þessu segir á vef Skagafjarðar.
Sjálfsafgreiðsluvélin gerir viðskiptavinum kleift að fá lánað efni safnsins án beinnar milligöngu starfsmanna. Notendur geta þannig afgreitt sig sjálfir og sleppa því að bíða eftir þjónustu. Það skal þó tekið fram að það er alltaf í boði að fá hefðbundna afgreiðslu sé þess óskað.
Allar bækur safnsins eru merktar með strikamerkjum, líkt og bókasafnskort notenda. Vélin les strikamerkin og sækir upplýsingar um bækur og lánþega á skjótan og einfaldan hátt.
Með tilkomu þessarar nýju tækni er ætlunin að létta undir með starfsfólki og bæta upplifun lánþega. Þannig fæst meiri tími til að sinna annarri þjónustu við gesti safnsins.