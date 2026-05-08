Skagafjarðarhafnir – sóknarfæri til framtíðar | Hrund Pétursdóttir skrifar
Skagafjörður þarf að hugsa stórt. Ekki bara um næsta ár eða næsta kjörtímabil, heldur um það hvernig við ætlum að byggja upp öflugt atvinnusvæði til framtíðar. Þar eru hafnarmannvirkin eitt sterkasta trompið okkar.
Á síðustu árum hefur orðið mikil uppbygging á hafnarsvæðinu á Sauðárkróki. Þar hafa farið fram mikilvægar framkvæmdir, fyrirtæki hafa fjárfest, ný starfsemi hefur tekið á sig mynd og svæðið er að styrkjast sem ein af lykilstöðum atvinnulífsins í Skagafirði. Lenging hafnargarðsins sem nú stendur yfir er eitt stærsta verkefnið sem sveitarfélagið hefur ráðist í. Á Hofsósi hefur líka verið unnið markvisst að því að styrkja hafnaraðstöðuna. Það skiptir máli fyrir smábátaútgerð, þjónustu, ferðaþjónustu og samfélagið á Hofsósi.
Þetta skiptir máli. Hafnarmannvirkin eru ekki jaðarverkefni. Þau eru grunninnviðir.
Tekjur hafnarsjóðs á síðasta ári voru rúmlega 278 m.kr. og hafa þær aukist jafnt og þétt undanfarin ár. Árið 2025 var landað 24.414 tonnum á Sauðárkróki. Sama ár komu 69 fraktskip til hafnar. Um höfnina fóru rúm 21.000 tonn frá höfninni og 24.000 tonn til hafnarinnar. Samtals eru þetta yfir 45.000 tonn í vöruflutningum, fyrir utan landaðan afla. Árið 2025 voru alls 25 skemmtiferðaskipakomur tengdar Skagafjarðarhöfnum, þar af 5 til Hofsóss.
Þessar tölur sýna að hafnarmannvirkin er stór hluti af verðmætasköpun sveitarfélagsins og atvinnulífs um allt hérað. Hafnirnar styðja við sjávarútveg, iðnað, landbúnað, byggingariðnað, flutninga, þjónustu og matvælaframleiðslu. Þetta skapar störf, tekjur og tækifæri.
Við eigum að tala skýrt um þetta: framtíð öflugs sveitarfélags byggist á sterkum innviðum og fjölbreyttu atvinnulífi. Stór og vel búin höfn gefur okkur forskot. Hún gerir okkur samkeppnishæfari. Hún eykur möguleika fyrirtækja til að vaxa hér heima. Hún getur laðað að ný verkefni, nýjar fjárfestingar og ný störf.
Á norðanverðu landinu skiptir staðsetning máli. Aðstaða skiptir máli - framtíðarsýn skiptir máli. Þar getur Skagafjörður skapað sér skýra sérstöðu.
Við eigum ekki að láta tækifærin fara annað og því er mikilvægt að halda uppbyggingunni áfram. Við eigum að tryggja að hafnarsvæðið hafi svigrúm til vaxtar, að skipulagið styðji við atvinnuuppbyggingu og að ákvarðanir næstu ára séu teknar með langtímahagsmuni sveitarfélagsins að leiðarljósi.
Kosningarnar í vor snúast meðal annars um það hvort við ætlum að halda áfram að sækja fram. Hvort við ætlum að nýta styrkleika okkar eða láta þá liggja ónotaða. Hafnarmannvirkin okkar er einn af þessum styrkleikum. Við eigum að byggja áfram á því sem vel hefur verið gert. Við eigum að styðja við fyrirtækin sem skapa verðmæti. Við eigum að fjárfesta í innviðum sem skila sér til framtíðar.
Aukin atvinnuuppbygging og tekjumyndun samfélagsins gerist ekki af sjálfu sér heldur þurfa pólitískt kjörnir fulltrúar og atvinnulífið að vinna að þessu saman. Öflug hafnarmannvirki er mál atvinnulífsins, sveitarfélagsins og samfélagsins alls.
Skagafjörður hefur tækifæri til að verða enn sterkari. Til þess þarf kjark, skýra stefnu og fólk í sveitarstjórn sem vill byggja upp — þessir hlutir gerast ekki að sjálfu sér.
Þarna eru sóknarfæri - við ætlum að grípa það!
Hrund Pétursdóttir, skipar 2. sæti á lista Framsóknar í Skagafirði