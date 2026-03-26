Skólaheimsókn kennara til Slagelse
Dagana 19. og 20. mars síðastliðinn heimsóttu kennarar frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra framhaldsskólann Zealand Business College í Danmörku.
Skólinn, sem jafnan er nefndur ZBC, er með starfsstöðvar í nokkrum bæjum á Sjálandi. Kennarar FNV heimsóttu skólann sem staðsettur er í Slagelse sem er að mörgu leyti sambærilegur FNV, þar sem boðið er upp á bæði verk- og bóknámsbrautir.
Fyrri daginn fengu kennararnir fræðslu um húsasmíðabraut skólans og skipulag námsins. Fyrirlesturinn var fróðlegur og umræður sköpuðust um mismunandi uppbyggingu á náminu í Danmörku og á Íslandi. Í kjölfarið fengu kennarar að skoða aðstöðu brautarinnar og þar vakti sérstaka athygli nemendur sem voru í sveinsprófi, en í Danmörku sjá framhaldsskólar sjálfir um framkvæmd slíkra prófa.
Seinni daginn var lögð áhersla á bóklega hluta námsins og héldu áfram umræður um mismunandi uppbyggingu á náminu milli landa. Að því loknu var gengið um húsnæði skólans þar sem aðbúnaður og skólastarf var skoðað. Sérstaklega vakti athygli góð aðstaða fyrir nemendur á starfsbraut, þar sem hugað var vel að þörfum meðal annars einhverfra nemenda.
Kennarar FNV komu heim reynslunni ríkari eftir ferðina og sáu ýmis tækifæri til að nýta nýjar hugmyndir og nálganir í kennslu við skólann, frá þessu segir á vef FNV, þar má einnig sjá fleiri myndir úr ferðinni.