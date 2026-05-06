Smáframleiðendur gegna mikilvægu hlutverki
Fín mæting var á málþing um stöðu smáframleiðenda sem haldið var nýverið, þar sem fjölbreyttur hópur þátttakenda kom saman til að ræða stöðu greinarinnar, helstu áskoranir og þau tækifæri sem felast í öflugri smáframleiðslu víða um land. Málþingsstjóri var Hlédís Sveinsdóttir.
Í frétt á vef SSNV segir að á dagskránni voru erindi sem fjölluðu m.a. um „...stöðu smáframleiðenda í dag, reynslu af vettvangi, regluverk og eftirlit, gæðamál, fræðslu, lífræna framleiðslu og tengsl smáframleiðenda við smásölu og veitingageirann. Erindin voru fróðleg og umræðurnar líflegar og málefnalegar.
Í umræðum dagsins kom skýrt fram að smáframleiðendur gegna mikilvægu hlutverki í íslenskri matvælaframleiðslu, ekki síst á landsbyggðinni. Jafnframt var rætt um mikilvægi þess að einfalda regluverk, auka skýrleika í leiðbeiningum og styðja betur við rekstrarumhverfi smærri framleiðenda. Þá var einnig lögð áhersla á gildi fræðslu, samvinnu og hagnýtra lausna sem geta stutt við þróun greinarinnar til framtíðar.
Málþingið heppnaðist afar vel og sýndi glöggt þann kraft, áhuga og þekkingu sem er til staðar í kringum smáframleiðslu. Með góðri mætingu og öflugri þátttöku skapaðist mikilvægur vettvangur til samtals um framtíð greinarinnar og hvernig megi efla hana enn frekar.“