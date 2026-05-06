Smáframleiðendur gegna mikilvægu hlutverki

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 06.05.2026 kl. 09.24 oli@feykir.is
Frá málþiinginu sem fram fór þann 19. apríl síðastliðinn. MYND AF SSNV.IS
Fín mæting var á málþing um stöðu smáframleiðenda sem haldið var nýverið, þar sem fjölbreyttur hópur þátttakenda kom saman til að ræða stöðu greinarinnar, helstu áskoranir og þau tækifæri sem felast í öflugri smáframleiðslu víða um land. Málþingsstjóri var Hlédís Sveinsdóttir.

Í frétt á vef SSNV segir að á dagskránni voru erindi sem fjölluðu m.a. um „...stöðu smáframleiðenda í dag, reynslu af vettvangi, regluverk og eftirlit, gæðamál, fræðslu, lífræna framleiðslu og tengsl smáframleiðenda við smásölu og veitingageirann. Erindin voru fróðleg og umræðurnar líflegar og málefnalegar.

Í umræðum dagsins kom skýrt fram að smáframleiðendur gegna mikilvægu hlutverki í íslenskri matvælaframleiðslu, ekki síst á landsbyggðinni. Jafnframt var rætt um mikilvægi þess að einfalda regluverk, auka skýrleika í leiðbeiningum og styðja betur við rekstrarumhverfi smærri framleiðenda. Þá var einnig lögð áhersla á gildi fræðslu, samvinnu og hagnýtra lausna sem geta stutt við þróun greinarinnar til framtíðar.

Málþingið heppnaðist afar vel og sýndi glöggt þann kraft, áhuga og þekkingu sem er til staðar í kringum smáframleiðslu. Með góðri mætingu og öflugri þátttöku skapaðist mikilvægur vettvangur til samtals um framtíð greinarinnar og hvernig megi efla hana enn frekar.“

    Öll viljum við búa í samfélagi sem er samheldið og skemmtilegt. Án fólks er ekkert samfélag. Við tökum að okkur mismunandi verkefni í samfélaginu þar sem sumir stofna og reka fyrirtæki eða vinna sjálfstætt. Aðrir vinna fyrir téð fyrirtæki og enn aðrir vinna við opinbera þjónustu, hvort sem er hjá ríki eða sveitarfélögum. Aðrir geta ekki unnið þrátt fyrir vilja til þess og eru ástæður þess margbreytilegar. Enn aðrir eru að ljúka starfsævi sinni og því fylgja breytingar. Saman ásamt börnunum okkar myndum við öll samfélagið og höfum það vonandi öll að markmiði að í Skagafirði sé gott að búa og eiga þar gott líf.
    Skagafjörður óskar eftir tilboðum í verkið: Menningarhús í Skagafirði – Jarðvinna 2026. Verkið snýr að jarðvinnu fyrir nýbyggingu sunnan við núverandi Safnahús við Faxatorg á Sauðárkróki. Framkvæmdir fela m.a. í sér uppgröft á óburðarhæfum jarðvegi sem verður fjarlægður og hann fluttur á viðurkenndan losunarstað.
    Sigfús Pétursson, tenórinn ástsæli frá Álftagerði, lést 3. maí á sjúkrahúsinu á Sauðárkróki. Hann var fæddur 23. apríl 1943 og var því nýorðinn 83 ára. Sigfús var næstelstur sex systkina. Útför Sigfúsar verður gerð frá Sauðárkrókskirkju föstudaginn 15. maí.
    Málmey SK 1 er á landleið með rúmlega 140 tonn og er löndun áætluð í fyrramálið á Sauðárkrókshöfn, uppistaða aflans voru tæp 90 tonn af þorski, um 22 tonn af ýsu og um 18 tonn af karfa en minna í öðrum tegundum. Og einn kartöflupoka.
