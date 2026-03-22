Stólarnir sendu lið Álftaness í sumarfrí í fjörugum leik
Fresta þurfti leik Tindastóls og Álftaness á föstudaginn þar sem gestir og dómarar komust ekki norður sökum ófærðar. Leikurinn fór því fram seinni partinn í gær og var hinn fjörugasti. Álftesingar mættu sprækir til leiks enda urðu þeir að vinna leikinn til að eiga möguleika á sæti í úrslitakeppninna. Lærisveinar Hjalta Þórs Vilhjálmssonar leiddu lungann úr leiknum en á lokakaflanum reyndust heimamenn svalari, gestirnir fóru að gera slæm mistök og Stólarnir hirtu stigin tvö og halda því í annað sæti deildarinnar. Lokatölur 115-104.