Syngjandi sveittir í skagfirskri sveiflu
Tindastólsmenn tryggðu sér réttinn til að spila til úrslita um Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta í gærkvöldi þegar strákarnir okkar unnu nokkuð öruggan níu stiga sigur á grjóthörðum Garðbæingum. Stólarnir spiluðu vel í fyrri hálfleik og leiddu með 20 stigum í hálfleik en gestirnir höfðu engu að tapa í síðari hálfleiknum og gerðu sitt besta en náðu muninum mest niður í sjö stig þegar 97 sekúndur voru eftir. Nær komust þeir ekki og troðfullt Síkið fagnaði innilega góðum sigri. Lokatölur 100-91 og það verða bestu lið Bónus deildarinnar í vetur, Grindavík og Tindastóll, sem mætast í úrslitum.