Veðrið setur strik í reikininginn hjá Heimismönnum
Karlakórinn Heimir stefnir suður á bóginn um helgina. Þeir Heimismenn eru ýmsu vanir á ferðalögum sínum um landið að vetrarlagi, en nú er hins vegar svo komið að vegna veðurviðvarana hafa þeir ákveðið að aflýsa tónleikum áttu að vera á Akranesi í kvöld.
Þeir stefna þó ótrauðir á tónleika í Háteigskirkju í Reykjavík á laugardaginn kl. 16:00, enda veðurspáin þá orðin mun skaplegri. Miðasala á þá tónleika er enn í gangi á tix.is, þeir Heimismenn lofa góðri og fjölbreyttri skemmtun.