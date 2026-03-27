Veðrið setur strik í reikininginn hjá Heimismönnum

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 27.03.2026 kl. 09.17 gunnhildur@feykir.is

Karlakórinn Heimir stefnir suður á bóginn um helgina. Þeir Heimismenn eru ýmsu vanir á ferðalögum sínum um landið að vetrarlagi, en nú er hins vegar svo komið að vegna veðurviðvarana hafa þeir ákveðið að aflýsa tónleikum áttu að vera á Akranesi í kvöld.

Þeir stefna þó ótrauðir á tónleika í Háteigskirkju í Reykjavík á laugardaginn kl. 16:00, enda veðurspáin þá orðin mun skaplegri. Miðasala á þá tónleika er enn í gangi á tix.is, þeir Heimismenn lofa góðri og fjölbreyttri skemmtun.

