Vel heppnuð æfing hjá HSN á Sauðárkróki
Læknar hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands fjölmenntu á Siglufjörð helgina 21. og 22. mars en þar var haldin æfing fyrir lækna í bráðainngripum í dreifbýli. Æfingin fór fram undir handleiðslu bráðalækna frá Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri. Aðstæður á landsbyggðinni geta verið krefjandi og eins og síðustu dagar hafa sýnt þá geta veður og færð haft áhrif á flutning milli svæða.
Í framhaldi af þessari æfingu hafa svo verið haldnar rauntímaæfingar á öllum helstu starfsstöðvum HSN þar á meðal hér á Sauðárkróki. Á litlum stöðum geta komið upp atvik þar sem ekki gefst svigrúm til að færa skjólstæðing á stærri sjúkrastofnun, vegna bráðleika veikindanna, veðurs eða annarra aðstæðna sem upp geta komið, og þá er mikilvægt að vita hvernig skuli bera sig að. Slíkar aðstæður kalla á þverfaglega samvinnu lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, sjúkraflutningafólks og fleiri jafnvel sem er mikilvægt að æfa til að geta gripið til þekkingarinnar í neyðarástandi.
Æfingin gekk mjög vel og voru allir sammála um gagnsemi og mikilvægi hennar. Stefnan er sú að gera æfingar sem þessar með reglubundnum hætti.