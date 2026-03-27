Vel heppnuð æfing hjá HSN á Sauðárkróki

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 27.03.2026 kl. 09.40 gunnhildur@feykir.is
Einbeittir læknar HSN á Sauðárkróki á æfingunni. MYND AÐSEND
Læknar hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands fjölmenntu á Siglufjörð helgina 21. og 22. mars en þar var haldin æfing fyrir lækna í bráðainngripum í dreifbýli.  Æfingin fór fram undir handleiðslu bráðalækna frá Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri. Aðstæður á landsbyggðinni geta verið krefjandi og eins og síðustu dagar hafa sýnt þá geta veður og færð haft áhrif á flutning milli svæða.

Í framhaldi af þessari æfingu hafa svo verið haldnar rauntímaæfingar á öllum helstu starfsstöðvum HSN þar á meðal hér á Sauðárkróki. Á litlum stöðum geta komið upp atvik þar sem ekki gefst svigrúm til að færa skjólstæðing á stærri sjúkrastofnun, vegna bráðleika veikindanna, veðurs eða annarra aðstæðna sem upp geta komið, og þá er mikilvægt að vita hvernig skuli bera sig að. Slíkar aðstæður kalla á þverfaglega samvinnu lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, sjúkraflutningafólks og fleiri jafnvel sem er mikilvægt að æfa til að geta gripið til þekkingarinnar í neyðarástandi.

Æfingin gekk mjög vel og voru allir sammála um gagnsemi og mikilvægi hennar. Stefnan er sú að gera æfingar sem þessar með reglubundnum hætti.

    Búnaðarþing var sett síðast liðinn mánudag. Þingmönnum var boðið á setningu þingsins sem ég þáði ásamt mörgum öðrum þingmönnum. Okkur gafst einnig tækifæri til að hitta bændur í framhaldinu í góðu spjalli um hvað þeim er efst í huga og hvernig þeir sjá framtíðina.
    Síðasta umferðin í Bónus deild karla fór fram í gærkvöldi. Lið Tindastóls hélt suður strax á miðvikudag þar sem veðurspáin var hin versta fyrir gærdaginn og þeir mættu klárir í slaginn á Meistaravelli Vesturbæinga þar sem lið KR beið þeirra. Úr varð hörkuleikur, hraður, skemmtilegur og spennandi en það fór svo að lokum að Stólarnir höfðu betur og gulltryggðu þannig annað sætið í deildinni. Lokatölur 99-101.
    Karlakórinn Heimir stefnir suður á bóginn um helgina. Þeir Heimismenn eru ýmsu vanir á ferðalögum sínum um landið að vetrarlagi, en nú er hins vegar svo komið að vegna veðurviðvarana hafa þeir ákveðið að aflýsa tónleikum áttu að vera á Akranesi í kvöld.
    Það var ekki laust við að allmargir velunnarar Hóla í Hjaltadal hrykkju í kút þegar kvisaðist út að ríkisstjórnin hefði heimilað sölu á ýmsum eignum á Hólastað. Í þeim tillögum eru skólahúsið, skólastjórabústaðurinn, búshúsið og fleiri byggingar sem ásamt kirkjunni, hafa verið táknmyndir Hólastaðar í heila öld, fyrirmyndir listaverka sem prýða stofur heimila um allt land. Ástæðan er m.a. talin sú að kostnaður við að bjarga þeim eftir mygluskemmdir sé svo mikill að viðbættum rökum um að skólahúsið henti ekki lengur sem kennslu og skrifstofuhús sk.nýjustu kröfum. Alllengi hefur mátt sjá í hvað stefndi með þessar byggingar og umhverfi og í raun átakanlegt hve ríkið hefur sofið á verðinum og það ekki í fyrsta skipti þegar Hólar eiga í hlut. Helgasti staður landsins á eftir Þingvöllum, vagga kirkju, mennta og menningarsögu landsins, fyrrum höfuðstaður Norðurlands sem reistur var síðast úr rústum fyrir rúmum fjörutíu árum og fékk m.a. umhverfisverðlaun Skagafjarðar 2007. Að það sé ekki meiri metnaður til staðar er sorglegt og niðurlægingin alger þegar bjóða á upp helstu kennileiti staðarins eins og niðursetning á vistabandsárunum. Það virðist vera eins konar lenska hjá hinu opinbera að kosta miklu til nýframkvæmda og í raun á stundum allt of miklu vegna óráðsíu en láta svo eðlilegt og reglubundið viðhald bíða þar til allt er komið á eindaga. Ljósi punkturinn er biskupshús, dómkirkjan og Auðunarstofa sem vígslubiskup hefur undir sínum verndarvæng ásamt nánasta umhverfi og hlúir vel að.
