X26 | Eydís Inga er í 1. sæti B-listans á Skagaströnd
„Ég heiti Eydís Inga Sigurjónsdóttir og skipa oddvitasæti listans hjá Framsókn og óháðum á Skagaströnd. Ég er uppalin á Skagaströnd en flutti hingað til baka eftir 18 ára fjarveru árið 2020 og hef starfað sem hjúkrunarforstjóri og hjúkrunardeildarstjóri hér á Sæborg, hjúkrunarheimilinu á hér. Í dag er Sæborg komin undir HSN og starfa ég því í dag sem deildarstjóri hjá þeim.“ Eydís Inga svarar spurningum Feykis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna 2026.
„Mér hefur alltaf þótt vænt um Skagaströnd og er glöð yfir því að við fjölskyldan komum heim. Ég verð fertug á árinu og er gift Davíð Birki Tryggvasyni sem á rætur að rekja í Skagafjörðin og saman eigum við tvær dætur. Áður en ég kom aftur heim vann ég í um níu ár sem hjúkrunarfræðingur á hjartadeild Landspítala.“
Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Við viljum bæta andlega líðan og líkamlegt heilbrigði svo að samfélagið okkar blómstri. Skagaströnd er í vissri niðursveiflu, sérstaklega eftir heimsfaraldur og við verðum að snúa vörn í sókn. Við viljum byrja á réttum enda svo að félagsleg þátttaka og vellíðan aukist og teljum við að samheldnin komi okkur langt. Við viljum að Skagaströnd sé aðlaðandi staður fyrir ungt fólk til þess að setjast að á til framtíðar og að eldri borgarar hafi það gott hér á Skagaströnd eftir að hafa lagt allt sitt fram til samfélagsins.“
Hver er vanmetnasta perlan í sveitarfélaginu að þínu mati? „Kyrrðin.. Ég vil markaðssetja kyrrðina fyrir sveitarfélagið okkar. Að mínu mati er Skagaströnd ein stór náttúruperla sem býr yfir miklum möguleikum en kyrrðin er það sem heillar mig mest eftir að hafa búið á höfuðborgarsvæðinu.“
Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Taka þarf á málum sem snúa að heilbrigðum uppvexti. Mikilvægt er að gera æskuna góða og eins áfallalausa og kostur er, þannig að tilhugsunin um að koma heim verði jákvæð. Einnig er lykilatriði að sveitarfélagið efla samstarf við öll félagasamtök, svo samfélagið blómstri með virkri félagslegri þátttöku. Ungt fólk vill líf, fjör og fjölbreytta valmöguleika í félagsskap og tómstundum. Þó að kyrrðin hafi sitt gildi tel ég engu að síður mikilvægt að efla tengsl og örvun félagslegra þátta. Þjónusta á vegum sveitarfélagsins þarf að vera góð og sniðinn að því að henta þörfum ungs fólks.“
Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn fyrir íbúa sveitarfélagsins? „Gagnsæi, aukin upplýsingagjöf og góð samskipti í öllu sem viðkemur sveitarfélaginu og þá sérstaklega í mannauðsmálum. Að heilbrigði allra íbúa sé haft að leiðarljósi við ákvarðanatöku innan sveitarfélagsins og að gerð sé framkvæmdaáætlun til uppbyggingar þeirra innviða sem nú þegar eru til staðar. Ef við viljum markaðssetja bæinn okkar til þess að samfélagið blómstri þá verða innviði að vera samkeppnishæf.“
Við viljum breytingar og uppbyggingu
Hvers vegna á fólk að kjósa þitt framboð? „Því við viljum breytingar og uppbyggingu. Við viljum endurskoða verklag og skipan nefnda. Við viljum góð, málefnaleg samskipti sem eru vænleg til árangurs. En góð samskipti skapa traust og traust skapar árangur. Íbúar þurfa leiða hugann að því að hvaða fólki þeir treysta fyrir því að fara í sveitarstjórn til þess að tala sínu máli á málefnalegan hátt og ná árangri.“
Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag og hvers vegna? „Hafið og fjöllin með fjallabræðrum eða Husavík (my hometown) með Will Ferrell, My Marianne.“
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Ég var staðráðin í að verða lögfræðingur eða lögreglukona. Var komin með stórt plan um nám erlendis og ákvað að fara í MA á félagsfræðibraut vegna þessa. Ég skipti þó um skoðun eftir að byrja ung að vinna við aðhlynningu á Sæborg hjúkrunarheimilinu hér á Sæborg og HSN á Blönduósi. Ég heillaðist af umönnunarhlutverkinu og finn virði mitt í að hjálpa fólki eins vel og ég get á þeirra viðkvæmustu stundum.“
Hver er elsta minningin sem þú átt? „Að sitja undir veisluborði að gægjast undan dúknum á meðan ég fylgdist með því þegar verið var að skíra „litlu“ frænku mína hana Maríönnu á Mánabrautinni á Skagaströnd. Hef verið rétt um 3 ára. Hún er í dag ein af mínum bestu vinkonum.“
Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Ég næ mestri slökun með því að hreyfa mig fyrst með því að fara í ræktina, göngutúr eða aðra útiveru eins og að fara á paddle board. Svo finnst mér notalegt að fara í pottinn eða bað með einn ískaldan gosbjór eins og Eldgos eða Lov á eftir. En ég þarf yfirleitt að róa hugann með hreyfingu fyrir slökun. Best finnst mér þó að eiga notalegar stundir með fjölskyldunni við sundlaugarbakkann í hitanum á Tenerife en það er mitt ,,happy place“. Þá er það Aquarius eða Fanta Lemon sem er mitt uppáhald á kantinum,“ segir Eydís Inga að lokum.