X26 KYNNING | B-listinn á Skagaströnd
Vegna mistaka sem urðu við uppsetningu á Feyki þar sem myndir framboða á Skagaströnd vígsluðust þá birtum við svör framboðanna hér á Feykir.is með réttum myndum. Hér að neðan má sjá svör B-listans, Framsóknar og óháðra, við spurningum Feykis.
Fyrir hvað stendur framboðið og hver eru helstu baráttumál þess? Slagorð Framsóknar og óháðra á Skagaströnd er Betri Skagaströnd til framtíðar. Við leggjum ríka áherslu á að sveitarfélagið verði heilsueflandi samfélag. Við viljum efla bæði andlega og líkamlega heilsu bæjarbúa og nýta þau tæki og tól sem verkefnið býður upp á til áframhaldandi uppbyggingar.
Okkar markmið er að sveitarfélagið verði heilsueflandi vinnustaður, þar sem lögð er áhersla á vellíðan og heilbrigði starfsfólks. Einnig viljum við að skólarnir taki virkan þátt í verkefninu, til að stuðla að góðri heilsu og jákvæðri líðan barna og ungmenna í sveitarfélaginu. Það er okkar hjartans mál að öllum íbúum á Skagaströnd líði vel, séu virkir þátttakendur í samfélaginu og upplifi jákvætt og styðjandi umhverfi.
Við leggjum jafnframt áherslu á gagnsæi og opið upplýsingaflæði í ákvarðanatöku sveitarfélagsins og viljum byggja stjórnsýsluna á þjónandi forystu þar sem hagsmunir íbúa eru ávallt í forgrunni.
Hver er stærsta áskorunin sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir næstu 5 ár? Mikil fólksfækkun hefur átt sér stað í sveitarfélaginu undanfarin ár og erum við nú aðeins um 450 talsins. Á Skagaströnd mælist lítið atvinnuleysi en það er vegna þess að fólk flytur í burtu ef það hefur ekki vinnu. Vinnustaðir á svæðinu eru viðkæmir fyrir sveiflum og oft erfitt að manna vegna húsnæðisskorts. Ef fólk vill flytja heim er það oft ekki mögulegt þar sem húsnæði eða atvinna við hæfi er ekki í boði.
Við þurfum því að efla atvinnutækifæri til þess að halda fólkinu okkar á svæðinu og gera það mögulegt og aðlaðandi fyrir yngri kynslóðir að flytja aftur heim þegar þau hafa lokið námi. Við verðum því einnig að bregðast við húsnæðisskorti. En staða byggðakvótans er líka áhyggjuefni en hann hefur farið úr 300 tonnum niður í um 55 tonn. Fyrir sjávarþorp í niðursveiflu er slíkt samdráttarskeið mikið áfall og hefur áhrif á allt atvinnu- og mannlíf í sveitarfélaginu.
Hvaða framkvæmdir eru að ykkar mati mest knýjandi í sveitarfélaginu? Það þarf að klára fráveituframkvæmdir en þær eru komnar langt á veg. Það þarf að laga slippinn og efla innviði til þess að gera það aðlaðandi að kaupa af okkur á þjónustu tengdri höfninni en við erum með góða hafnaraðstöðu sem býr yfir miklum möguleikum og er einn af miðpunktum samfélagsins okkar hér á Skagaströnd. Við þurfum að bæta gönguleiðir, hjólaleiðir og reiðstíga og svo þarf alvarlega að taka sorphirðumál á svæðinu föstum tökum.
Hvað ætti fólk utan sveitarfélagsins að vita betur um ykkar heimabyggð? Að Skagaströnd er sannkölluð náttúruparadís þar sem vegalengdir eru stuttar. Hér er gott að búa, ala upp börn og eldast. Á Skagaströnd býr gott fólk og er umhyggja fyrir náunganum og hjálpsemi ríkjandi. Hér er stutt í alla grunnþjónustu, góður leikskóli sem tekur inn börn við eins árs aldur, öflugur tónlistarskóli, gott íþróttastarf og allt til staðar til þess að gefa börnum góða æsku. Hér er gott félagsstarf eldri borgara og oft mikið líf í kringum það og bókasafnið. Þá er hér einnig lítið hjúkrunarheimili sem er sannkölluð „utopia" fyrir aldraða hér á svæðinu.
Skilaboð til kjósenda: Skagaströnd stendur nú á krossgötum. Nú verðum við að snúa vörn í sókn og finna sóknartækifærin. Við viljum blómlegt samfélag þar sem fólk kýs að snúa heim og stofna hér fjölskyldu. Gerum þeim það auðvelt! Því verðum við að snúa bökum saman, hugsa vel um okkur og efla liðsheildina!
Kynnum fólk fyrir þeirri paradís sem við búum í, eflum atvinnutækifæri og styrkjum þau innviði sem nú þegar eru til staðar. Við erum komin að þolmörkum í niðurskurði. Nú er kominn tími uppbyggingar en förum áfram með skynsemina að leiðarljósi. Oft þarf ekki dýrar aðgerðir til þess að gleðja mikið. Göngum út frá því. Förum vel yfir skipulagsmálin og hvetjum til framkvæmda!
Við hjá Framsókn og óháðum erum tilbúin í vinnuna fyrir ykkur.