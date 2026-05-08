X26 KYNNING | S-listinn á Skagaströnd
Vegna mistaka sem urðu við uppsetningu á Feyki þar sem myndir framboða á Skagaströnd vígsluðust þá birtum við svör framboðanna hér á Feykir.is með réttum myndum. Hér að neðan má sjá svör S-listans, Samfylkingar og óháðra, við spurningum Feykis.
Fyrir hvað stendur framboðið og hver eru helstu baráttumál þess? Framboðið samanstendur af öflugu fólki með fjölbreytta reynslu sem á það sameiginlegt að þykja vænt um samfélagið sitt og vera tilbúið að leggja á sig vinnu með það að markmiði að efla það enn frekar á næstu árum. Hópurinn hefur einsett sé að vinna að heilindum fyrir samfélagið, með fagleg vinnubrögð og góð samskipti að leiðarljósi, bæði innan sveitarstjórnar og í samskiptum við íbúa. Lögð verður áhersla á að efla samskipti íbúa við stjórn sveitarfélagsins og byggja upp traust. Við viljum auka upplýsingaflæði milliliðalaust til íbúa með því að halda reglulega íbúafundi. Að sama skapi viljum við auka lýðræðislega aðkomu íbúa t.d. með því að koma á fót verkefninu ,,Bærinn minn” þar sem íbúum gefst kostur á að leggja fram hugmyndir og kjósa um hvaða verkefni hafi forgang þegar svigrúm skapast í rekstri. Slík verkefni hafa gefist vel í öðrum sveitarfélögum, t.d. hjá Reykjavíkurborg og í Kópavogi.
Okkar helsta baráttumál er einfaldlega að efla samfélagið og sækja fram. Við þurfum að fjölga íbúum, styðja við atvinnuuppbyggingu og stuðla að aukinni uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Þessir þrír þættir eru nátengdir og lykillinn að vexti sveitarfélagsins til framtíðar. Við viljum markaðssetja sveitarfélagið með markvissum hætti, bæði sem góðan búsetukost fyrir fjölskyldur og sem áhugaverðan áfangastað fyrir ferðamenn og ferða-þjónustuaðila. Þar teljum við okkur vera í dauðafæri því mörg tækifæri eru vannýtt.
Hver er stærsta áskorunin sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir næstu 5 ár? Okkar stærsta áskorun er í grunninn sú að íbúum hefur fækkað á undanförnum árum. Árið 2000 voru íbúar á Skagaströnd 615 en þeir eru nú um 450 samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands og það er afar brýnt að snúa þessari þróun við. Fækkun íbúa tengist meðal annars samdrætti á atvinnumöguleikum og skorti á íbúðarhúsnæði. Lausnin felst í því að vinna samtímis að atvinnuuppbyggingu og markvissri uppbyggingu húsnæðis og byggja smám saman upp samfélag þar sem fleiri velja að búa, starfa og festa rætur.
Hvaða framkvæmdir eru að ykkar mati mest knýjandi í sveitarfélag-inu? Skortur á íbúðarhúsnæði er ein helsta áskorunin þegar kemur að framkvæmdum og brýnt er að halda áfram þeirri uppbyggingu sem þegar er hafin. Sérstaklega er þörf á hagkvæmum leiguíbúðum, t.d. fyrir ungt fólk sem er að koma sér fyrir og nýja íbúa sem vilja máta sig við samfélagið.
Miklar framkvæmdir hafa verið að undanförnu á hafnarmannvirkjum og nauðsynlegt er að ljúka þeim. Höfnin er einn af lykilinnviðum fyrir atvinnulíf og þjónustu á svæðinu og hefur því grundvallarþýðingu fyrir framtíðar-þróun sveitarfélagsins.
Við teljum einnig mikilvægt að sinna ábyrgu viðhaldi á eignum sveitar-félagsins. Viðhaldi sem snýr að því að halda verðmætum við og koma í veg fyrir að mikil viðhaldsskuld myndist í sveitarfélaginu. Þessir þættir vinna saman að því að styrkja grunnstoðir samfélagsins og skapa forsendur fyrir frekari atvinnuuppbyggingu og fjölgun íbúa.
Hvað ætti fólk utan sveitarfélags-ins að vita betur um ykkar heima-byggð? Á Skagaströnd er ótrúlega gott að búa. Hér er öruggt og samheldið samfélag, gott umhverfi til að ala upp börn og stutt í fallega náttúru og kyrrð. Mannlífið er virkt og fjölbreytt. Sem dæmi má nefna góða íþróttaaðstöðu, hestamannafélag, björgunarsveit, kirkju-kór og fjölbreytta möguleika til útivistar. Þá er golfvöllurinn okkar sannkölluð perla sem fleiru ættu að kynnast.
Tækifærin eru allt í kringum okkur og á Skagaströnd fara saman lífsgæði, sterk samstaða íbúa þegar á reynir og tækifæri til þátttöku.
Skilaboð til kjósenda: Fegurðin í lýðræðinu felst í því að allir fái tækifæri til að láta rödd sína heyrast.
Við hvetjum íbúa til að nýta kosningarétt sinn og taka þátt í því að móta framtíð sveitarfélagsins.