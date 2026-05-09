X26 | Nína Axels skipar 2. sæti B-listans í Húnaþingi vestra
„Ég heiti Nína Axelsdóttir og skipa 2. sæti lista Framsóknar og annarra framfarasinna í Húnaþingi vestra. Ég er 29 ára og uppalin í Fitjaárdal á bænum Valdarási. Í dag bý ég með manninum mínum Eyþóri Berg, stjúpsyni (11 ára) og dóttur (2 ára) í Víðidal, nánar tiltekið í Galtanesi. Við erum með búskap í Valdarási en í mars 2025 fórum við í framkvæmdir við að breyta gömlu fjósi í aðstöðu fyrir nautaeldi. Í dag erum við með yfir 70 naut og hlökkum til að bæta í fjöldann í kjölfar áframhaldandi framkvæmda.“ Nína svarar spurningum Feykis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga 2026.
Samhliða búskap vinn Nína sem tónlistarkennari í Tónlistarskóla Húnaþings vestra á Hvammstanga. „Þar kenni ég einna helst á píanó og þverflautu og svo er einstaka nemandi líka á blokkflautu. Ég sjálf var nemandi í Tónlistarskóla Húnaþings vestra frá því ég var í skólahóp í leikskóla allt þar til ég útskrifaðist úr 10. bekk. Ég er virkilega þakklát fyrir þetta nám en það er ekki sjálfgefið úti á landi í fámennu samfélagi að fá slíkt tækifæri. Mér þykir vænt um hve vel tónlistarskólinn stendur í okkar samfélagi og mér þykir það greinilegt að fólkið hérna kann vel að meta vinnu tónlistarskólans.
Ég flutti til Reykjavíkur eftir grunnskóla þar sem ég kláraði stúdentspróf og á sama tíma hélt ég áfram tónlistarnámi í Tónlistarskóla Kópavogs þar sem áherslan var á þverflautuleik.
Ég hef tvisvar flutt frá Húnaþingi vestra en ræturnar kalla fast á mig og entist ég aldrei lengi í burtu. Ég var svo sniðug að ná mér í mann sem er einnig frá Húnaþingi vestra og þegar við fengum tækifæri að kaupa hús í Húnaþingi vestra og það á hans æskuslóðum þá vorum við ekki lengi að stökkva á það tækifæri og er ég þakklát fyrir það alla daga að vera flutt heim og að geta alið upp börn okkar hér. Stjúpsonur minn er í Grunnskóla Húnaþings vestra og æfir á gítar í tónlistarskólanum. Dóttir mín er í Leikskólanum Ásgarði. Mér er mjög annt um þessa skóla og vil að starfsemin þar sé til fyrirmyndar bæði fyrir börnin mín og öll önnur börn sveitarfélagsins þar sem öll fái þau þá nauðsynlegu sérþjónustu sem þau kunna að þurfa á að halda. Skóla- og fræðslumál standa mér nærri.
Ég er mikil „heilsufrík” og sveitastelpa. Ég vil helst vera úti með krakkana öllum stundum og þó ég hafi gaman að því að sprikla í ræktinni með lóð að þá er einfaldlega ekkert sem toppar það að hreyfa sig úti og að vinna í sveitinni. Lýðheilsumál eru mér gríðarlega mikilvæg enda huga ég vel að öllu sem viðkemur heilsu og skiptir það mig líka einstaklega miklu máli þegar að kemur að börnunum mínum. Ég vil því leggja mig fram í okkar samfélagi við að stuðla að bættri lýðheilsu. Ég hef mjög gaman að því að elda og baka hollan mat en það má alveg gleyma því að ég fylgi uppskrift…ef ég er með uppskrift að þá er alveg bókað mál að ég mun breyta henni að einhverju leyti í hvert einasta sinn.
Ég er róleg, þolinmóð og góð í að hlusta á aðra. Ég ber virðingu fyrir skoðunum annarra en stend þó fast á mínu. Ég legg mikið upp úr góðum samskiptum og að vinna lausnamiðað enda er fátt sem heillar mig meira en jákvæðir og lausnamiðaðir einstaklingar. Með góðum samskiptum og virðingu komumst við langt í þeim verkefnum sem við tökum okkur fyrir hendur. Ég hlakka mikið til komandi tíma í kosningabaráttu og er spennt að sjá hvert hún mun leiða okkur eftir 16. maí.“
Öll börn fái tækifæri til þess að blómstra
Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Að skapa barnafólki aðstæður til að geta unnið fyrir sér og sínum. Það er forsenda uppbyggingu góðs samfélags.“
Hver er vanmetnasta perlan í sveitarfélaginu að þínu mati? „Sú perla er nú einmitt vel falin enda er ég ekki viss um að ég vilji uppljóstra staðsetningu hennar…..en sem smá vísbending þá er hún staðsett í Fitjaárdal enda er maðurinn minn vanur að kalla þessa perlu Nínufoss.“
Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Ég vil að Húnaþing vestra sé eftirsóknarverður staður fyrir ungt fólk til að byggja upp líf sitt og fjölskyldu sinnar. Til þess þurfum við að skapa umhverfi sem býður upp á ólík atvinnutækifæri með nægu atvinnu- og íbúðahúsnæði. Skóla- og æskulýðsmál skipta miklu máli þar sem mikilvægt er að fólk sjái að við getum veitt börnum þá þjónustu sem þau kunna að þurfa á að halda og mikilvægt er að öll börn fái tækifæri til þess að blómstra á sínum áhugasviðum í íþrótta- og tómstundastarfi. Menningarlíf í Húnaþingi vestra er gott og vil ég sjá það dafna enn frekar enda veitir það samfélaginu líf og lit.“
Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn fyrir íbúa sveitarfélagsins? „Frysting gjaldskrár 2027. Þetta er mikilvæg leið til þess að koma til móts við fólkið í samfélaginu okkar á erfiðum tímum efnahagslega. Fjölga útivistarmöguleikum með t.d. reið- og göngustígum. Við erum heilsueflandi samfélag og þetta er mikilvægur þáttur í að stuðla að bættri lýðheilsu í okkar samfélagi. Húnaþing vestra er einstaklega fallegt og við eigum að fjölga tækifærum íbúa til að njóta þeirrar fegurðar. Mér þykir mikilvægt að við höldum óskertum vistunartíma í leikskólanum. Þannig komum við til móts við vinnandi fólk og það er styrkleiki fyrir okkur þegar fjölskyldufólk skoðar að flytja hingað. Það sama á við um opnunartíma grunnskólans. Mér þykir mikilvægt að skólinn opni aftur kl. 07:45 en ekki kl. 08:00 eins og hann gerir í dag. Þannig komum við betur til móts við vinnandi fólk.“
Ætlaði að verða rithöfundur
Hvers vegna á fólk að kjósa þitt framboð? „Við erum öflugur og samstíga hópur sem vill láta til sín taka í samfélaginu. Við höfum mikla trú á þeim tækifærum sem Húnaþing vestra hefur upp á að bjóða. Við erum þakklát fyrir svo margt í Húnaþingi vestra í núverandi mynd og viljum við leggja okkar af mörkum við að viðhalda því sem gott er og bæta það sem betur má fara.“
Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag og hvers vegna? „Það verður að vera lagið Efst á Arnarvatnshæðum.“
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Sem barn og unglingur dreymdi mig um að verða rithöfundur. Einnig hafði ég hugsað mér að verða sjúkraþjálfari. Það er sem ég hef þó alltaf vitað fyrir víst er að ég vil vinna með fólki þar sem ég get lagt mitt af mörkum við að aðstoða og bæta líf þess með einhverjum hætti.“
Hver er elsta minningin sem þú átt? „Að leggja mig í dráttarvél á sumrin aftan við sætið, þar útbúið var bæli fyrir mig með úlpum, peysum og hinum ýmsa fatnaði. Ég man að það fór alveg sérlega vel um mig þar og það var gott að sofna við hljóðin í dráttarvélinni.“
Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Ef ég er ein þá sest ég út á pall í góða veðrinu í Víðidal með sterkan kaffibolla. Eftir annasaman dag þegar börnin eru sofnuð þá finnst mér gaman að taka í spil með manninum mínum og ekki skemmir fyrir að hafa eins og eitt rauðvínsglas með,“ segir Nína brosandi að lokum.