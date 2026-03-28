Engin kosning um menningarhús á Sauðárkróki
Umræða um menningarhús á Sauðárkróki hefur náð að valda titringi hjá rólegasta fólki síðustu vikur og ekki allir á eitt sáttir. Byggðalistinn lagðifram tillögu um íbúakosningu sem tekin var til umfjöllunar á fundi sveitasrstjórnar þann 25. febrúar sl. en var felld með fimm atkvæðum meirihlutans. Nú á miðvikudag tók síðan sveitarstjórn fyrir tillögu frá þremur íbúum sem laut að ósk um atkvæðagreiðslu um ákvörðun um byggingu menningarhúss og samninga við ríkið þar um. Fram kemur í tilkynningunni að óskað sé atkvæðagreiðslu um frestun byggingar menningarhúss á Sauðárkróki og endurupptöku á samningi við ríkið vegna þess. Sú tillaga var einnig felld af meirihluta sveitarstjórnar.