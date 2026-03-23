Gul veðurviðvörun í kvöld og nótt
Þeir sem enn notast við útvarp hafa örugglega heyrt talað um slæma veðurspá fyrir mestallt landið eftir hádegi í dag og reiknað með lokuðum heiðum víða. Svo virðist sem Norðvesturlandið sleppi nokkuð vel framan af degi en það bætir talsvert í vind undir kvöld. Í gulri veðurviðvörun fyrir Strandi og Norðurland vestra segir að gert sé ráð fyrir norðaustan 15-23 m/s og snjókomu og skafrenningi með slæmu skyggni. Búast má við versnandi færð, einkum á fjallvegum.
Viðvörunin tekur fyrst gildi sunnanlands um hádegi og veðrið færist síðan norður yfir og tekur sú gula gildi hjá okkur um klukkan 18 í kvöld en ekki er gert ráð fyrir að veðrið gangi niður fyrr en snemma í fyrramálið eða um kl. 7.
Á morgun er gert ráð fyrir áframhaldandi norðaustanátt og það er eins og fyrri daginn, hún nær sér vel á strik vestan fjalla. Dagana á eftir er ekki að sjá að það sé von á neinum vonskuveðrum en umhleypingar virðast vera vortískan hjá Veðurstofunni og því vissara að fylgjast með veðri og færð ef fólk er eitthvað á ferðinni.
Sem stendur eru allir vegir á Norðurlandi vestra færir og þjóðvegur 1 á löngum köflum greiðfær. Hálka eða hálkublettir eru á heiðum. Viðvörunarmerki eru á heiðum þegar Umferðin.is er skoðuð en heiðarnar hér á svæðinu fara á óvissustig seinni partinn í dag.