Gul veðurviðvörun í kvöld og nótt

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 23.03.2026 kl. 09.35 oli@feykir.is
Veðurspáin kl. 18 í kvöld. SKJÁSKOT
Þeir sem enn notast við útvarp hafa örugglega heyrt talað um slæma veðurspá fyrir mestallt landið eftir hádegi í dag og reiknað með lokuðum heiðum víða. Svo virðist sem Norðvesturlandið sleppi nokkuð vel framan af degi en það bætir talsvert í vind undir kvöld. Í gulri veðurviðvörun fyrir Strandi og Norðurland vestra segir að gert sé ráð fyrir norðaustan 15-23 m/s og snjókomu og skafrenningi með slæmu skyggni. Búast má við versnandi færð, einkum á fjallvegum.

Viðvörunin tekur fyrst gildi sunnanlands um hádegi og veðrið færist síðan norður yfir og tekur sú gula gildi hjá okkur um klukkan 18 í kvöld en ekki er gert ráð fyrir að veðrið gangi niður fyrr en snemma í fyrramálið eða um kl. 7.

Á morgun er gert ráð fyrir áframhaldandi norðaustanátt og það er eins og fyrri daginn, hún nær sér vel á strik vestan fjalla. Dagana á eftir er ekki að sjá að það sé von á neinum vonskuveðrum en umhleypingar virðast vera vortískan hjá Veðurstofunni og því vissara að fylgjast með veðri og færð ef fólk er eitthvað á ferðinni.

Sem stendur eru allir vegir á Norðurlandi vestra færir og þjóðvegur 1 á löngum köflum greiðfær. Hálka eða hálkublettir eru á heiðum. Viðvörunarmerki eru á heiðum þegar Umferðin.is er skoðuð en heiðarnar hér á svæðinu fara á óvissustig seinni partinn í dag.

Fleiri fréttir

  • Byrjunarlið Tindastóls gegn KF í Mjólkurbikarnum. MYND AF STUÐNINGSMANNASÍÐU TINDASTÓLS

    Formaðurinn á eldi gegn Fjallabyggð

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 23.03.2026 kl. 10.24 oli@feykir.is
    Tindastólsmenn héldu norður á Akureyri þar sem lið KF beið þeirra undir ljósunum á Akureyrarvelli. Um var að ræða leik í 1. umferð Mjólkurbikarsins sem var heimaleikur Tindastóls en völlurinn á Króknum var ekki talinn nothæfur sökum bleytu þó það hafi reyndar komið Tindastólsmönnum á óvart sem töldu standið á vellinum fínt á leikdegi skv. heimildum Feykis. Stólarnir léku við hvurn sinn fingur á Akureyri í staðinn og fóru með sigur af hólmi, 3-1, og mæta annað hvort Dalvík/Reyni eða Magna í 2. umferð 27. mars.
    Meira
  • Dráttarvélin í ljósum lögum. MYND SKJÁSKOT

    Eldur í hesthúsahverfinu á Sauðárkróki

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 23.03.2026 kl. 10.00 gunnhildur@feykir.is
    Eldur kom upp í dráttarvél í hesthúsahverfinu á Sauðárkrókur í síðdegis í gær. Samkvæmt upplýsingum frá Svavari slökkviliðisstjóra hjá Brunavörnum Skagafjarðar kviknaði eldurinn í dráttarvél sem haugsuga var tengd við.
    Meira
  • Júlíana Alda.

    „Það gekk vel en of hægt fyrir óþolinmóða unga dömu“

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni, Handverk 22.03.2026 kl. 09.26 klara@nyprent.is
    Júlíana Alda Óskarsdóttir, fædd árið 1988 í Keflavík en uppalin á Sauðárkróki. Júlíana býr ásamt börnunum sínum fjórum, eiginmanni og hundi á Sauðárkróki og vill hvergi annars staðar vera. Hún vinnur sem umsjónarkennari í Árskóla og líkar það mjög vel.
    Meira
  • Bask var með enn einn stórleikinn í kvöld. MYND: SIGURÐUR INGI

    Stólarnir sendu lið Álftaness í sumarfrí í fjörugum leik

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 22.03.2026 kl. 02.05 oli@feykir.is
    Fresta þurfti leik Tindastóls og Álftaness á föstudaginn þar sem gestir og dómarar komust ekki norður sökum ófærðar. Leikurinn fór því fram seinni partinn í gær og var hinn fjörugasti. Álftesingar mættu sprækir til leiks enda urðu þeir að vinna leikinn til að eiga möguleika á sæti í úrslitakeppninna. Lærisveinar Hjalta Þórs Vilhjálmssonar leiddu lungann úr leiknum en á lokakaflanum reyndust heimamenn svalari, gestirnir fóru að gera slæm mistök og Stólarnir hirtu stigin tvö og halda því í annað sæti deildarinnar. Lokatölur 115-104.
    Meira
