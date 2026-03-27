Gul viðvörun fyrir daginn í dag
Ekki fundu Skagfirðingar mikið fyrir óveðrinu mikla sem gekk yfir landið í gær og má nánast segja að á Króknum hafi verið hið ágætasta veður þó það væri sennilega full djúpt í árina tekið að segja að það hafi verið logn og blíða. Í veðurfrétt Feykis í gærmorgun var sagt að spáð væri jafnvel verra veðri í dag en eitthvað hefur dregið úr ofsanum í spánni. Engu að síður er spáin ekki glæsileg fyrir kvöldið en gera má ráð fyrir að veðrið versni töluvert upp úr kl. 16 í dag með hressilegri norðanátt og snjókomu.
Veðurstofan hefur skellt gulri viðvörun á Strandir og Norðurland vestra og tók hún raunar gildi kl. 4 í nótt og má reikna með að hún verði í gildi í allan dag og fram á nótt. „Norðaustan og síðan norðvestan hvassviðri eða stormur 18-23 m/s og mjög hvössum vindstrengjum. Él eða snjókoma og lélegt skyggni. Samgöngutruflanir og lokanir á vegum eru líklegar. Fólki er bent á að sýna varkárni og fylgjast með veðurspám,“ segir í texta með viðvöruninni fyrir svæðið.
Skaplegra veður tekur við á morgun og þá sérstaklega í kringum hádegið. Það bætir síðan í vind þegar líður á daginn og aðfaranótt sunnudags er spáð snarpri austan- eða suðaustanátt. Um miðnætti er gert ráð fyrir vindi allt að 24 m/sek á Blönduósi, Brúsastöðum og Kolku. Reiknað er með veðrið verði gengið niður um morguninn og ágæt spá fyrir sunnudaginn.
Það er ekkert glansveður í kortunum framan af næstu viku en þó ekki að sjá nein læti líkt og boðið hefur verið upp á síðustu vikur.
Þverárfjallið er ófært sem stendur en aðrir vegir eru færir en víða er hált og skafrenningur. Holtavörðuheiðin er fær en þar er unnið að mokstri. Þar er óvissustig og gæti heiðinni verið lokað með skömmum fyrirvara.