Gul viðvörun fyrir daginn í dag

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 27.03.2026 kl. 11.52 oli@feykir.is
Veðurspáin fyrir Strandi og Norðurland vestra kl. 18 í dag. SKJÁSKOT AF VEDUR.IS
Ekki fundu Skagfirðingar mikið fyrir óveðrinu mikla sem gekk yfir landið í gær og má nánast segja að á Króknum hafi verið hið ágætasta veður þó það væri sennilega full djúpt í árina tekið að segja að það hafi verið logn og blíða. Í veðurfrétt Feykis í gærmorgun var sagt að spáð væri jafnvel verra veðri í dag en eitthvað hefur dregið úr ofsanum í spánni. Engu að síður er spáin ekki glæsileg fyrir kvöldið en gera má ráð fyrir að veðrið versni töluvert upp úr kl. 16 í dag með hressilegri norðanátt og snjókomu.

Veðurstofan hefur skellt gulri viðvörun á Strandir og Norðurland vestra og tók hún raunar gildi kl. 4 í nótt og má reikna með að hún verði í gildi í allan dag og fram á nótt. „Norðaustan og síðan norðvestan hvassviðri eða stormur 18-23 m/s og mjög hvössum vindstrengjum. Él eða snjókoma og lélegt skyggni. Samgöngutruflanir og lokanir á vegum eru líklegar. Fólki er bent á að sýna varkárni og fylgjast með veðurspám,“ segir í texta með viðvöruninni fyrir svæðið.

Skaplegra veður tekur við á morgun og þá sérstaklega í kringum hádegið. Það bætir síðan í vind þegar líður á daginn og aðfaranótt sunnudags er spáð snarpri austan- eða suðaustanátt. Um miðnætti er gert ráð fyrir vindi allt að 24 m/sek á Blönduósi, Brúsastöðum og Kolku. Reiknað er með veðrið verði gengið niður um morguninn og ágæt spá fyrir sunnudaginn.

Það er ekkert glansveður í kortunum framan af næstu viku en þó ekki að sjá nein læti líkt og boðið hefur verið upp á síðustu vikur.

Þverárfjallið er ófært sem stendur en aðrir vegir eru færir en víða er hált og skafrenningur. Holtavörðuheiðin er fær en þar er unnið að mokstri. Þar er óvissustig og gæti heiðinni verið lokað með skömmum fyrirvara.

Til baka

Fleiri fréttir

  Lilja Rafney Magnúsdóttir.

    Auðveldum kynslóðaskipti bænda | Lilja Rafney skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 27.03.2026 kl. 10.00 gunnhildur@feykir.is
    Búnaðarþing var sett síðast liðinn mánudag. Þingmönnum var boðið á setningu þingsins sem ég þáði ásamt mörgum öðrum þingmönnum. Okkur gafst einnig tækifæri til að hitta bændur í framhaldinu í góðu spjalli um hvað þeim er efst í huga og hvernig þeir sjá framtíðina.
    Meira

  • Hversu gaman er að vinna KR?

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 27.03.2026 kl. 09.42 oli@feykir.is
    Síðasta umferðin í Bónus deild karla fór fram í gærkvöldi. Lið Tindastóls hélt suður strax á miðvikudag þar sem veðurspáin var hin versta fyrir gærdaginn og þeir mættu klárir í slaginn á Meistaravelli Vesturbæinga þar sem lið KR beið þeirra. Úr varð hörkuleikur, hraður, skemmtilegur og spennandi en það fór svo að lokum að Stólarnir höfðu betur og gulltryggðu þannig annað sætið í deildinni. Lokatölur 99-101.
    Meira
  • Einbeittir læknar HSN á Sauðárkróki á æfingunni. MYND AÐSEND

    Vel heppnuð æfing hjá HSN á Sauðárkróki

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 27.03.2026 kl. 09.40 gunnhildur@feykir.is
    Læknar hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands fjölmenntu á Siglufjörð helgina 21. og 22. mars en þar var haldin æfing fyrir lækna í bráðainngripum í dreifbýli.  Æfingin fór fram undir handleiðslu bráðalækna frá Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri. Aðstæður á landsbyggðinni geta verið krefjandi og eins og síðustu dagar hafa sýnt þá geta veður og færð haft áhrif á flutning milli svæða.
    Meira

  • Veðrið setur strik í reikininginn hjá Heimismönnum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 27.03.2026 kl. 09.17 gunnhildur@feykir.is
    Karlakórinn Heimir stefnir suður á bóginn um helgina. Þeir Heimismenn eru ýmsu vanir á ferðalögum sínum um landið að vetrarlagi, en nú er hins vegar svo komið að vegna veðurviðvarana hafa þeir ákveðið að aflýsa tónleikum áttu að vera á Akranesi í kvöld.
    Meira
Yfirlit frétta