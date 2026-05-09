Húnabyggð til hagvaxtar - Uppbygging ferðaþjónustu | Freyja Dís Jóhannsdóttir skrifar

Tækifæri Húnabyggðar til frekari uppbyggingar ferðaþjónustu eru mikil en til að grípa þau í auknum mæli þarf aðgerðir. Í Húnabyggð hefur margt gott verið gert þegar kemur að ferðaþjónustu, má þar nefna Heimilisiðnaðarsafnið, uppbyggingu gamla bæjarins á Blönduósi og áfangastaða á borð við Kálfshamarsvík, Þrístapa og himnastigann upp á Skúlahól í Vatnsdal.
Ljóst er að það er hvorki skortur á náttúruperlum né sögum til frásagna í Húnabyggð. Hér eru starfandi öflug ferðaþjónustufyrirtæki og margir bændur sveitarfélagsins bjóða sömuleiðis upp á framúrskarandi þjónustu til ferðamanna með einum eða öðrum hætti.
Aftur á móti er staðan sú að Húnabyggð er enn með kaldari svæðum landsins, þegar horft er til hvert ferðamenn eru að ferðast hér innanlands, þrátt fyrir uppbyggingu undanfarin ár.
Því þarf að breyta.
Það væri til dæmis hægt með markvissri markaðssetningu á áfangastöðum sveitarfélagsins og auknu samstarfi við Markaðsstofu Norðurlands en slík aðgerð myndi styðja við veitingastaði í Húnabyggð, gistiþjónustu og alla þá sem starfa í ferðaþjónustu í sveitarfélaginu ásamt því að styðja við aukna uppbyggingu.
Nýta þarf líka betur það sem við höfum, má þar nefna Laxárdalinn og Skrapatungurétt, að fara í stóðrétt og stóðréttarsmölun er gríðarlega vinsælt og til þess höfum við allt, það þarf bara að virkja aðila og skapa umgjörð sem styður við menningarviðburðinn.
Leggja þarf áherslu á að byggja áfram upp helstu áfangastaði sveitarfélagsins og styðja vel við menningarviðburði bæði fyrir okkur sjálf og okkar gesti.
Árið 2025 störfuðu um 44 einstaklingar búsettir í Húnabyggð í ferðaþjónustu eða um 7% af heildarfjölda starfandi í sveitarfélaginu. Á sama tíma störfuðu um 31 þúsund einstaklingar í ferðaþjónustu á landinu öllu eða um 14% af heildarfjölda starfandi.
Það liggur því í augum uppi að Húnabyggð á mikið inni.
Reynslan sýnir að í ýmsum sveitarfélögum hringinn í kringum landið hefur tekist að stuðla að aukinni byggðafestu og fjölgun starfa með uppbyggingu ferðaþjónustu enda aukast lífsgæði og það verður einfaldlega skemmtilegra að búa þar sem aukin þjónusta, veitingastaðir, afþreying og aðrir möguleikar eru í boði.
Húnabyggð á bjarta framtíð - styðjum við það sem vel er gert og förum lengra!
Freyja Dís Jóhannsdóttir
Frambjóðandi í 11. sæti á lista Sjálfstæðismanna og óháðra í Húnabyggð