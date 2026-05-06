Kirkjuþing ályktar til stuðnings Hólum í Hjaltadal | Jón Bjarnason skrifar
Kirkjuþing íslensku þjóðkirkjunnar lýsir yfir þungum áhyggjum af stöðu mála að Hólum í Hjaltadal. Starfsemi ríkisins á staðnum hefur dregist mjög saman, viðhald bygginga verið vanrækt og umhirðu ábótavant. Mikilvægt er að ríkisvaldið marki Hólastað skýra stefnu til framtíðar í samráði við sveitarstjórn og að staðnum verði sýndur sá sómi sem honum ber.
Samþykkt á kirkjuþingi Reykjavík, 22. mars 2026
Biskupsdæmi Íslands skiptist í tvö vígslubiskupsumdæmi, Skálholtsumdæmi og Hólaumdæmi.
„ Vígslubiskupar skulu sitja í Skálholti og Hólum og þjóna sem prestar í prestakallinu á þeim kjörum sem um prestsþjónustuna gilda. Nú lætur vígslubiskup af prestsembætti eða hlýtur prestsstarf utan umdæmis síns, skal þá kjósa nýjan vígslubiskup. Biskup Íslands setur vígslubiskupum erindisbréf. Þar skal m.a. tekið fram að vígslubiskupar hafi sérstakar þjónustuskyldur við staðina, Hóla og Skálholt".
Héraðsfundur Eyfirðinga og Suður- þingeyinga lætur ekki sitt eftir liggja:
„Á héraðsfundi Eyjafjarðar- og Þingeyjarprestakalls, sem haldinn var á Húsavík 11. apríl 2026 var einnig samþykkt ályktun þar sem þungum áhyggjum er lýst af stöðu mála að Hólum í Hjaltadal.
„Mikilvægt er að ríkisvaldið marki Hólastað skýra stefnu til framtíðar og að staðnum verði sýndur sá sómi sem honum ber“
Töluð orð stjórnmálamanna gleymast- Það eru verkin sem tala- Hólastaður til sölu ?
Ríkisstjórn Íslands sem ber ábyrgð á Hólastað áformar það eitt á Alþingi að leggja Hólaskóla -Háskólann á Hólum niður og bjóða vanrækt staðarhús til sölu.
„Hinn 1. júlí 2026 verður embætti rektors Hólaskóla lagt niður sama gildir um háskólaráð skólans” segir í boðskap ríkisstjórnarinnar í frumvarpi sem nú liggur fyrir alþingi.
Kennitala Hólaskóla verður lögð niður 1. júlí og námsgráður og kennsla renna inn í Háskóla Íslands. Gangi áform ríkisstjórnar eftir verður sjálfstæður Hólaskóli - Háskólinn á Hólum lagður niður 1.júlí næstkomandi, nokkrum dögum fyrir Landsmót Hestamanna á Hólum.
Skólahús Hólastaðar sett á sölu.
Samþykkja Skagfirðingar þessi áform?
Verða Þingvellir næstir á söluskrá ríkisstjórnarinnar?
Stöndum með Hólum !
Jón Bjarnason, fyrrverandi skólastjóri Bændaskólans á Hólum.