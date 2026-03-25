Mikill heiður að fá að starfa í þágu samfélagsins
Sveitarstjórar eru framkvæmdastjórar sveitarfélaga. Sveitarstjóri getur verið einn af kjörnum fulltrúum í sveitarstjórn, en þarf ekki að vera það og þannig háttar einmitt til í öllum fjórum sveitarfélögunum á Norðurlandi vestra. Hlutverk sveitarstjóra er m.a. að hafa umsjón með daglegum rekstri sveitarfélagsins og framfylgja þeim ákvörðunum sem sveitarstjórn tekur. Feykir sendi nýverið spurningar á alla fjóra sveitarstjórana, Alexöndru á Skagaströnd, Pétur Bergþór í Húnabyggð, Sigfús Inga í Skagafirði og Unni Valborgu í Húnaþingi vestra. Vonandi verða heimtur góðar en Unnur Valborg varð fyrst til svara og hún byrjaði á að segja frá hver eru mikilvægustu verkefnin sem Húnaþing vestra hyggst vinna að á þessu ári.