Öxnadalsheiði ófær vegna óveðurs
Samkvæmt upplýsingum á umferðarsíðu Vegagerðarinnar er Öxnadalsheiðin ófær sem stendur vegna óveðurs en víðast hvar í nágrenni eða við Tröllaskagann gengur á með éljum og snjóþekja er á vegum í nágrenni Akureyrar. Sama gildir um veginn frá Sauðárkróki. til Hofsóss. Þjóðvegur 1 er ýmist greiðfær eða með hálkublettum.
Þverárfnallið er fært en þar er hálka og skafrenningur og talsverður vindur og skafrenningur er í Langadalnum. Vegurinn úr Fljótum til Sigflufjarðar er lokaður, enda ófær, en þar féll snjóflóð í gærkvöldi og þurfti að
Samkvæmt veðurspá verður áfram snarpur vindur af norðaustan í dag en gengur vindur smám saman í kvöld og nótt og ágætis veðurspá fyrir morgundaginn. Það er hins vegar skammgóður vermir því á fimmtudag er spáð bálhvassri austanátt með snjókomu frá því um hádegi og fram að kvöld þegar veðrið gengur niður í um sólarhring áður en hann snýst í norðan með tilheyrandi snjókomu frá því um kvöldmatarleytið á föstudag og fram á laugardagsmorgun þegar vindur gengur niður.
Það borgar sig því að fylgjast með veðri og færð ef fólk er að hugsa sér til hreyfings næstu daga.