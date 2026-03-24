Öxnadalsheiði ófær vegna óveðurs

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 24.03.2026 kl. 09.12 oli@feykir.is
Svona var færðin um kl. 9 í morgun skv. korti Vegagerðarinnar. SKJÁSKOT
Samkvæmt upplýsingum á umferðarsíðu Vegagerðarinnar er Öxnadalsheiðin ófær sem stendur vegna óveðurs en víðast hvar í nágrenni eða við Tröllaskagann gengur á með éljum og snjóþekja er á vegum í nágrenni Akureyrar. Sama gildir um veginn frá Sauðárkróki. til Hofsóss. Þjóðvegur 1 er ýmist greiðfær eða með hálkublettum.

Þverárfnallið er fært en þar er hálka og skafrenningur og talsverður vindur og skafrenningur er í Langadalnum. Vegurinn úr Fljótum til Sigflufjarðar er lokaður, enda ófær, en þar féll snjóflóð í gærkvöldi og þurfti að

Samkvæmt veðurspá verður áfram snarpur vindur af norðaustan í dag en gengur vindur smám saman í kvöld og nótt og ágætis veðurspá fyrir morgundaginn. Það er hins vegar skammgóður vermir því á fimmtudag er spáð bálhvassri austanátt með snjókomu frá því um hádegi og fram að kvöld þegar veðrið gengur niður í um sólarhring áður en hann snýst í norðan með tilheyrandi snjókomu frá því um kvöldmatarleytið á föstudag og fram á laugardagsmorgun þegar vindur gengur niður.

Það borgar sig því að fylgjast með veðri og færð ef fólk er að hugsa sér til hreyfings næstu daga.

  Samhentir Skagstrendingar sáttir við sinn leikskóla.

    100% ánægja með leikskólann Barnaból

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 24.03.2026 kl. 08.47 oli@feykir.is
    Heildaránægja foreldra sem eru með börn á leikskólanum Barnabóli á Skagaströnd mældist 100% í nýlegri könnun sem Skólapúlsinn framkvæmdi. Húnahornið segir frá því að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem ánægja með leikskólann mælist svona mikil en það gerðist líka árið 2024 og 2022.
  Berglind Þorsteinsdóttir safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga.

    Menningarhús og framtíð safna í Skagafirði – um hvað snýst málið í raun? | Berglind Þorsteinsdóttir skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 23.03.2026 kl. 23.33 oli@feykir.is
    Þar sem heitar umræður hafa spunnist um byggingu menningarhúss í Skagafirði finn ég mig knúna til að greina frá því hvaða þýðingu þessi framkvæmd hefur fyrir starfsemi Byggðasafns Skagfirðinga. Þörf Byggðasafns Skagfirðinga fyrir varanlegt varðveislurými undir safnkostinn er grundvöllur áframhaldandi starfsemi safnsins. Um er að ræða framkvæmd sem á sér mjög langan aðdraganda. Kallað hefur verið eftir íbúakosningu vegna framkvæmdarinnar þar sem spurt er hvort Skagfirðingar vilji yfir höfuð menningarhús. Í ljósi þess sem er í húfi snýst spurningin í raun ekki um menningarhús – heldur þetta: Vilja Skagfirðingar tryggja framtíð safna í héraðinu?
  • Grunnskóli austan Vatna Með allt á hreinu !

    feykir.is Skagafjörður 23.03.2026 kl. 14.07 gunnhildur@feykir.is
    Allir þekkja kvikmyndina, Með allt á hreinu, þar sem Gærur og Stuðmenn bítast um dansgólfið og hylli landsmanna. Nemendur á unglingastigi Grunnskólans austan Vatna vinna nú hörðum höndum að því að setja stykkið upp á fjölunum í Höfðaborg á Hofsósi.  Ragnheiður Halldórsdóttir leikstýrir hópnum en stuðst er við handrit frá Leikfélagi Menntaskólans í Reykjavík sem byggt er á kvikmyndinni.
  MYND SKAGAFJÖRÐUR

    Senn geta Skagfirðingar og aðrir góðir gestir rennt sér í nýjum rennibrautum við Sundlaug Sauðárkróks

    feykir.is Skagafjörður 23.03.2026 kl. 13.03 gunnhildur@feykir.is
    Síðastliðið sumar bauð Fjársýslan, fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar, út verk sem fólst í forsmíðuðum vatnsrennibrautum og rennibrautaturni, þar með talið efni, vinnu og uppsetningu, fyrir nýtt útisvæði við Sundlaug Sauðárkróks. Niðurstaða útboðsins var að tilboð Sportís var metið hagkvæmast að teknu tilliti til verð- og gæðamats. Um er að ræða þrjár rennibrautir, þar af tvær sem tengjast við nýjan 12 m. háan uppgönguturn. Turninn verður upphitaður, klæddur plexigleri og með led-lýsingu. Ljóst er að mannvirkið mun setja svip sinn á bæinn. 
