Öruggari og umhverfisvænni viðburðir
Nemendur í viðburðastjórnun við Háskólann á Hólum stóðu nýverið fyrir áhugaverðu málþingi á Hólum í Hjaltadal, þar sem sjónum var beint að áhrifum viðburða á samfélög og einstökum þáttum í skipulagi þeirra.
Umhverfis- og öryggismál viðburða voru meðal annars til umræðu auk þess sem rætt var um aukið vægi viðburða og samveru í heimi þar sem einmannaleiki og einangrun er að aukast. Sérstöku kastljósi var beint að Landsmóti hestamanna og menningarhátíðum í landsbyggðum.
Meðal þeirra sem komu fram á málþinginu voru Karl Steinar Guðnason frá embætti Ríkislögreglustjóra, Þórdís Anna Gylfadóttir frá Landsmóti hestamanna, Þórhildur Tinna Sigurðardóttir frá Fjarðabyggð og Þórgnýr Dýrfjörð frá Akureyrarbæ. Sérstök áhersla var að sjálfbærnihugsun í tengslum við skipulag viðburða, en slíkt hefur lítið verið á dagskrá hérlendis til þessa.
Sigríður Rósa Bjarnadóttir MA nemandi við Háskólann á Hólum og danskir sérfræðingar, Rasmus Jensen og Sören Stochholm fræddu gesti um grænar lausnir og heildstæða hugsun um sjálfbærni á viðburðum. Þau þrjú munu einmitt vinna með Landsmóti hestamanna sem haldið verður á Hólum á komandi sumri að því að þar fari fram fyrsti viðburðurinn á Íslandi sem verður skipulagður með sjálfbærni í huga.
Málþingið í síðustu viku var skipulagt frá A-Ö af nemendum í eins árs diplómanámi í viðburðastjórnun sem kennt hefur verið við Ferðamáladeild Háskólans á Hólum um árabil. Á málþinginu kom fram að skólinn mun bjóða upp á aukið nám í viðburðastjórnun frá næsta skólaári og miðað við umræður á málþinginu eru næg viðfangsefni framundan við að gera framkvæmd viðburða hérlendis enn betri og áhrif þeirra á samfélag enn jákvæðari en nú er.