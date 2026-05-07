Svenni Siffa lést 4. maí
Sveinn Sigfússon, sem flestir Skagfirðingar þekktu sem Svenna Siffa, lést 4. maí en hann lenti í alvarlegu umferðarslysi í desember síðastliðnum. Svenni fæddist 5. ágúst1946 en hann var sonur Hólmfríðar Sveinsdóttur og Sigfúsar Svarfdal Guðmundssonar. Svenni var öflugasti leikmaður Tindastóls á upphafsárum körfuboltans á Króknum. Útför hans verður gerð frá Sauðárkrókskirkju þann 27. maí.
Fyrstu ár ævi sinnar bjó Svenni með foreldrum sínum á Vatnsleysu í Viðvíkursveit en fjölskyldan flutti síðan á Sauðárkrók og bjó hann á Suðurgötu 2 hjá foreldrum sínum og var eina barn þeirra hjóna. Hann flutti í Birkihlíð 33 ásamt Heiðrúnu konu sinni og Hólmfríði dóttur þeirra árið 1973 og í Birkihlíðinni bjó hann til dánardags.
Svenni var giftur Heiðrúnu Friðriksdóttur en hún lést 22. desember 2012. Börn þeirra eru þrjú; Hólmfríður, Ingibjörg og Rúnar. Hólmfriður er gift Stefáni Friðrikssyni og eiga þau þrjú börn og eitt barnabarn. Ingibjörg er gift Ingólfi Ingólfssyni og eiga þá eina dóttur. Rúnar er giftur Efemíu Rún Sigurbjörnsdóttur og eiga þau þrjú börn. Svenni vann allan sinn starfsferil hjá Kaupfélagi Skagfirðinga en þar á eftir grúskaði hann á Héraðsskjalasafni Skagfirðinga við myndaskráningu.
Hann var mikill hestamaður og átti góða hesta. Svenni var búinn að ferðast meira og minna um allt Ísland á hestum en árið 1995 fór hann hringinn í kringum Ísland á hestum. Þá fór hann ótal ferðir yfir hálendið og var einmitt búinn að ráðgera að ríða yfir Kjöl í sumar í tilefni af 80 ára afmælinu sínu.
Eins og áður sagði var Sveinn Sigfússon öflugasti leikmaður Tindastóls á upphafsárum körfuboltans á Króknum. „Í þeim 49 leikjum sem hann lék með liðinu á árunum 1964-1971 skoraði hann 1.028 stig sem gera tæplega 21 stig að meðaltali í leik. Sveinn var mikill íþróttamaður og áttu varnarmenn andstæðingana fá svör þegar hann fór inn í teiginn og stökk þráðbeint upp og lagði boltann ofan í körfuna. Leikmenn efstu deildar liða KR og ÍR vildu sjá Svein í landsliðinu eftir að hafa horft á leik Tindastóls og HSK á Íslandsmóti 2. deildar 1970. Segir það sitthvað um getu Sveins Sigfússonar í körfubolta,“ sagði Ágúst Ingi Ágústsson skrásetjari sögu körfuboltans á Króknum þegar Feykir spurði hann út körfuboltakappann Svenna Siffa.
Áhuginn á körfubolta dvínaði ekki með árunum og má geta þess að Svenni fylgdi liði Tindastóls í Evrópuleiki félagsins síðasta vetur.
Feykir sendir aðstandendum og vinum samúðarkveðjur.