„Það var ekkert grugg í botninum” | viðtal við Ingimar Ingimarsson
Í sumar verður haldið landsmót hestamanna á Hólum, það 8. sem haldið er í Skagafirði. Blaðamaður Feykis er svo lánsamur að hafa verið viðstaddur öll þessi mót. Hann kom nú bara einn dag á mótið 1974 en var svo barnungur að lítið er fast í minni frá þeim degi. Það er síðan á mótinu 1982 á Vindheimamelum að 14 ára drengur í Þingeyjarsýslu er mættur, kominn með ólæknandi hestadellu, og gleipir í sig allt sem fyrir augu ber. Það má segja að þetta mót hafi verið fyrsta nútímamótið, allavega hvað aðstöðu og umgjörð varðar. Komnir uppbyggðir vellir með sérhönnuðu undirlagi og meira lagt í þjónustu við gesti en áður hafði verið. Auðvitað var þarna ýmislegt sem þætti frumstætt í dag. Mætti þar nefna aðstöðu fyrir keppnishross en þau voru geymdi saman í stóru hólfi og rekin til réttar á morgnanna. Það þætti fráleitt í dag. Stóðhestar voru þó geymdir í hesthúsi enda vafasamt að hafa mikið af þeim saman í hólfi.