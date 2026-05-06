Þetta snýst allt um fólk | Sólborg S. Borgarsdóttir
Skagafjörður er stór og fjölbreyttur vinnustaður sem veitir íbúum margvíslega þjónustu. Starfsfólk sinnir ólíkum verkefnum og þegar allir hafa það að markmiði að skila góðu starfi og veita góða þjónustu hefur það samfélagsleg áhrif sem stuðlar að jákvæðni og framþróun í samfélaginu okkar.
Mannauðurinn
Hver sá sem hefur fólk í vinnu þarf að leggja áherslu á mannauðinn. Þegar starfsfólk upplifir að það sé metið að verðleikum, hafi tækifæri til starfsþróunar og njóti stuðnings í starfi, eykur það bæði framleiðni og gæði þeirrar þjónustu sem veitt er. Hjá sveitarfélaginu ætti sú ánægja að skila sér beint til íbúa í formi betri þjónustu og samskipta. Því er afar mikilvægt að við hlúum vel að þeim fjölbreytta hópi fólks sem starfar hjá Skagafirði á vinnustöðum um allan fjörð og sköpum starfsumhverfi sem eykur vellíðan, styður við fagmennsku og framþróun.
Til þess að þetta púsluspil gangi upp þurfa aðilar að ganga í takt, það sé skýrt til hvers er ætlast og verkferlar séu skýrir. Vinnuveitandi og starfsmaður bera saman ábyrgð á góðu starfsumhverfi og að tryggja uppbyggilegt og farsælt samstarf. Báðir aðilar hafa réttindi en þeir hafa einnig skyldur. Vinnuveitandi ber ábyrgð á að tryggja öruggt og heilbrigt vinnuumhverfi, að verkaskipting sé skýr og að kjör séu samkvæmt samningum. Starfsmaður ber aftur á móti ábyrgð á að sinna starfi sínu af fagmennsku og uppfylla þær kröfur sem til hans eru gerðar, leggja sitt af mörkum til að skila góðu starfi og stuðla að jákvæðri vinnustaðamenningu. Þegar þetta jafnvægi er til staðar myndast traust sem er lykillinn að árangri.
Fjárfesting í fólki á að skila betri þjónustu
Fjárfesting í reglubundinni fræðslu, þjálfun og heilsueflingu starfsfólks er langtímafjárfesting. Sé vel að verki staðið mun starfsfólki líða betur í vinnunni, veita betri þjónustu og takast betur á við breytingar hvort sem þær eru óvæntar eða fyrirséðar.
Gerum þetta saman
Með því að hlúa vel að starfsfólki styrkjum við grunnstoðir sveitarfélagsins og stuðlum að uppbyggilegum og árangursríkum samskiptum með það fyrir augum að gera vinnuumhverfið enn betra. Tryggjum greiðan aðgang starfsfólks að stjórnendum, skýrum boðleiðir og berum virðingu hvert fyrir öðru. Sameinumst um verkefnið - að gera betur í dag en í gær og þjónusta íbúa Skagafjarðar sem allra best. Þannig verður Skagafjörður áfram eftirsóknarverður staður til að búa á og starfa.
formaður fræðslunefndar og frambjóðandi í 2. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði.