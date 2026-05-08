Uppbygging nýrra leigueigna í Skagafirði í samstarfi við Bríeti
Leigufélagið Bríet og sveitarfélagið Skagafjörður skrifuðu í vikunni undir samstarfssamning um að Bríet komi til með að taka við íbúðum í eigu sveitarfélagsins en frá þessu segir á heimasíðu Skagafjarðar. Samhliða því eignast Skagafjörður hlut í Leigufélaginu Bríeti og verður með stærsta eignarhlut þeirra sveitarfélaga sem þar eiga aðild.
Staða leigjenda helst óbreytt en réttindi og skyldur leigusamninga færast til Bríetar. Skagafjörður mun hafa forgangsrétt til að tilnefna leigjendur í íbúðir sem falla undir samninginn.
Leigufélagið Bríet er félag í eigu ríkis og sveitarfélaga og starfar með það að langtímamarkmiði að stuðla að heilbrigðum og hagkvæmum leigumarkaði á landsbyggðinni og bjóða upp á örugga og fjölbreytta húsnæðiskosti í langtímaleigu fyrir bæði einstaklinga og fjölskyldur. Þá er stefna félagsins að rekstur þess verði sjálfbær og að félagið sé alltaf rekið án hagnaðarsjónarmiða.
Leigufélagið Bríet mun, í samstarfi við Skagafjörð, stuðla að uppbyggingu virks leigumarkaðar í Skagafirði. Bríet mun hefja nýbyggingar leiguíbúða á Hofsósi og á Sauðárkróki árið 2026 og stefnir í framhaldi af því á uppbyggingu leiguhúsnæðis víðar í Skagafirði, í framhaldi af greiningu á fyrirliggjandi þörf á hverjum stað fyrir sig.
Leigufélagið Bríet á í dag um 500 íbúðir víðsvegar um landið og hefur ráðist í mikinn fjölda nýbygginga á þeim svæðum á landsbyggðinni þar sem félagið starfar. Má þar nefna Fjarðabyggð, Dalabyggð, Langanesbyggð, Fjallabyggð, Múlaþing o.fl. Þá hefur félagið fjárfest í eignum, m.a. í Húnaþingi vestra og Húnabyggð.
„Þetta samstarf er mikilvægt skref fyrir áframhaldandi uppbyggingu hagkvæms og öruggs leiguhúsnæðis á landsbyggðinni. Við hjá Bríeti erum afar ánægð með að sveitarfélagið Skagafjörður hafi ákveðið að ganga til þessa samstarfs með okkur og trúum því að það verði öðrum sveitarfélögum hvatning til að skoða sambærileg tækifæri. Með sameiginlegu átaki getum við byggt upp öflugri leigumarkað og aukið húsnæðisöryggi í fleiri byggðum landsins,“ segir Iða Marsibil, framkvæmdastjóri Leigufélagsins Bríetar.
„Við fögnum því að hafa tekið ákvörðun um að stíga þetta skref með Leigufélaginu Bríeti. Það er mjög jákvæð ákvörðun að okkar mati að hafa gengið til liðs við ábyrgt félag sem er rekið án hagnaðarsjónarmiða til að halda utan um íbúðir hér í Skagafirði og mikið fagnaðarefni að Bríet skuli strax á þessu ári, í kjölfar undirritunar samningsins, ætla að ráðast í uppbyggingu nýrra leiguíbúða í héraðinu, með uppbyggingu fyrstu íbúða á Hofsósi og Sauðárkróki, og í kjölfarið víðar í Skagafirði. Við teljum okkur vita að þörfin er víða fyrir hagkvæmar leiguíbúðir og mjög ánægjulegt að Bríet komi að eflingu og styrkingu leigumarkaðar í sveitarfélaginu,“ segir Sigfús Ingi, sveitarstjóri Skagafjarðar.
Heimild: Skagafjörður.is