Útskrift frá Hólum á föstudag

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 08.10.2026 kl. 08.02 oli@feykir.is
Hauststemning á Hólum. MYND: ÓAB
Hauststemning á Hólum. MYND: ÓAB

Á morgun, föstudaginn 9. október kl. 14, fer fram útskrift frá Ferðamáladeild og Fiskeldis- og fiskalíffræðideild Háskóla Íslands á Hólum. Á heimasíðu skólans segir að við athöfnina muni nemendur taka við prófskírteinum sínum að loknu námi og marka þannig mikilvægan áfanga á námsferli sínum. Útskriftin er jafnframt tækifæri til að fagna árangri nemenda og þeirri þekkingu og reynslu sem þau hafa aflað sér á meðan á námi stóð.

Ferðamáladeild og Fiskeldis- og fiskalíffræðideild gegna mikilvægu hlutverki í menntun og rannsóknum á sínum fræðasviðum. Útskriftarnemar munu nú halda áfram út í atvinnulíf eða frekara nám með dýrmæta þekkingu sem nýtist bæði samfélagi og atvinnugreinum framtíðarinnar.

Að lokinni brautskráningarathöfn og myndatöku verður útskrifuðum nemendum og gestum þeirra boðið til samveru í mötuneyti skólans þar sem boðið verður upp á kaffi og meðlæti.

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