X26 | Elfa Björk skipar 3. sæti M-listans í Skagafirði
Það er Elfa Björk Víðisdóttir sem svarar spurningum Feykis en hún skipar 3. sætið á lista Miðflokksins í Skagafirði. „Ég er fædd og uppalin á Húsavík en flutti í Skagafjörð fyrir um tveimur árum. Ég er gift Birki Erni Kristjánssyni og saman eigum við tvö börn. Auk þess rekum við fjögur fyrirtæki saman,“ segir Elfa.
„Þessa dagana er ég í fæðingarorlofi en starfaði áður sem bókari og launafulltrúi hjá PCC BakkaSilicon. Ég er viðskiptafræðingur að mennt með meistaragráðu í fjármálum.
Ég er einnig ÍAK einkaþjálfari og hef starfað við þjálfun í 10 ár. Hreyfing og heilsusamlegur lífsstíll hafa alltaf skipt mig miklu máli og ég tel mikilvægt að skapa samfélag þar sem fólk hefur góðar aðstæður til að lifa heilbrigðu og góðu lífi, sama á hvaða aldri það er.“
Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Sem móðir og fjölskyldumanneskja brenna skólamál og uppbygging íþróttamannvirkja mest á mér því þar mótast umhverfið sem börnin okkar alast upp í. Sem atvinnurekandi hef ég líka sterkan áhuga á fjármálum sveitarfélagsins (já, ég elska gott Excel-skjal 😉), því ábyrg fjármál eru grunnurinn að því að hægt sé að byggja upp góða þjónustu. En eftir að hafa setið fjölmarga opna fundi síðustu daga er eitt sem stendur þó upp úr og ég vil vinna fyrir fólkið og leggja mitt af mörkum til að byggja upp traust milli íbúa og sveitarfélagsins.“
Hver er vanmetnasta perlan í sveitarfélaginu að þínu mati? „Vanmetnasta perlan að mínu mati er Dalasetur í Unadal þar sem þeir Daníel og Stefán hafa skapað fallegan og hlýjan stað sem er gaman að heimsækja.“
Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Til að gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk þurfum við að hlusta betur á þeirra þarfir og skapa umhverfi þar sem þau vilja vera. Það felur í sér öflugt skólastarf, góða íþrótta- og tómstundaaðstöðu og fjölbreytt tækifæri til að taka þátt í samfélaginu. Einnig skiptir máli að byggja upp traust og skapa raunveruleg tækifæri fyrir þau til að hafa áhrif, þannig verður samfélagið lifandi og spennandi.“
Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn fyrir íbúa sveitarfélagsins? „Þessi er auðveld. Í fyrsta lagi skólamál þar sem við þurfum að tryggja börnum góðan grunn, allt frá fyrstu árum. Þar skiptir miklu máli að styðja betur við fjölskyldur á þeim tímamótum þegar fæðingarorlofi lýkur og leikskólapláss tekur við.
Í öðru lagi uppbyggingu íþrótta- og tómstundaaðstöðu, sem hefur bein áhrif á lífsgæði og þátttöku í samfélaginu. Svo ég tala nú ekki um að það er löngu orðið tímabært að ráðast í uppbyggingu íþróttahúss á Hofsósi.
Í þriðja lagi ábyrg fjármál sveitarfélagsins, sem eru forsenda þess að hægt sé að byggja upp og viðhalda góðri þjónustu.
Allt eru þetta mál sem snerta daglegt líf fólks og skipta raunverulegu máli.“
Ætlaði að verða rannsóknarlögreglumaður
Hvers vegna á fólk að kjósa þitt framboð? „Fólk á að kjósa mitt framboð ef það vill sjá ábyrg vinnubrögð, meiri festu og raunverulegar aðgerðir. Ég vil vinna fyrir fólkið, byggja upp traust og bæta þjónustuna í daglegu lífi. Ef ég gæti, myndi ég fara sjálf út og fylla í holurnar, laga það sem þarf að laga og svara öllum þeim tölvupóstum sem hafa beðið of lengi eftir svörum.
Fyrst og fremst á að kjósa mig ef fólk vill sjá blómlegri og ábyrgari rekstur sveitarfélagsins og að ráðist sé í nauðsynlegar aðgerðir. Ég hef sjálf verið gagnrýnin á loforð í pólitík sem ekki ganga eftir. Þess vegna legg ég áherslu á að standa við það sem ég segi og lofa ekki því sem ég get ekki efnt.“
Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag og hvers vegna? „Ef sveitarfélagið væri lag myndi ég velja One Love með Bob Marley. Það minnir okkur á að við erum öll hluti af sama samfélagi og að við komumst lengra með samstöðu, virðingu og jákvæðum samskiptum. Undanfarið höfum við séð að ólík sjónarmið geta auðveldlega skapað togstreitu. Í slíkum málum skiptir miklu máli að hlusta á íbúa og skapa vettvang þar sem rödd þeirra fær að heyrast, svo hægt sé að byggja upp meiri sátt um ákvarðanir. Skagafjörður hefur alla burði til að vera staður þar sem fólki líður vel og styður hvert annað, og ég vil leggja mitt af mörkum til að efla þann anda.“
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Ég ætlaði mér að verða rannsóknarlögreglumaður og sá draumur endaði þegar ég hafði samband við tæknideild lögreglunnar 2016 og mér var bent á að ég þyrfti að fara í lögregluskólann og byrja að vinna sem almennur lögreglumaður sem heillaði mig ekki. Svo ég endaði á því að fara í viðskiptafræði við HA.“
Hver er elsta minningin sem þú átt? „Ætli það sé ekki þegar ég var 4 ára stödd á flugvellinum á Húsavík og horfði á pabba minn labba upp í flugvél á leiðinni út á sjó. Það var smá áfall að koma aftur á þann flugvöll 20 árum seinna og sjá að hann er alls ekki eins stór og í minningunni.“
Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Á mjög erfitt með að slaka á en þegar ég fer í heimsókn til mömmu og pabba á Húsavík þá fer ég í bað eða sjóböðin í slökun. Það sem ég hef verið með á kantinum síðustu vikur er Malt en þegar ég er ekki í brjóstagjöf er það einn ískaldur Collab,“ segir Elfa Björk að lokum.