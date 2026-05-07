X26 | Eygló Hrund skipar 3. sæti N-listans í Húnaþingi vestra
„Ég heiti Eygló Hrund Guðmundsdóttir og skipa 3. sæti á N-listanum, er 31 árs og bý á Ásbjarnarstöðum á Vatnsnesi. Ég starfa sem skólabílstjóri og umönnunaraðili á sjúkrahúsinu á Hvammstanga. Meðfram vinnu stunda ég nám í miðlun og almannatengslum við Háskólann á Bifröst.“ Eygló svarar spurningum Feykis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna 2026.
„Ég er alin upp á Hvammstanga og tengingin við samfélagið mitt hefur alltaf verið sterk. Mér finnst mikilvægt að taka þátt, leggja mitt af mörkum og hafa áhrif þar sem ég get. Ég hef verið virk í ýmsu félagsstarfi í gegnum tíðina og í dag sit ég meðal annars í fræðsluráði Húnaþings vestra og er varamaður í sveitarstjórn. Þar hef ég fengið dýrmæta innsýn í hvernig sveitarfélagið starfar.
Það sem drífur mig áfram er einfalt: mér þykir vænt um samfélagið mitt og vil sjá það blómstra. Ég vil að hér sé gott að búa fyrir alla. Það þarf að hlusta á íbúa, taka skynsamar ákvarðanir og klára þau verkefni sem skipta máli í daglegu lífi fólks.
Í frítímanum finnst mér best að vera með fjölskyldunni, taka þátt í félagslífinu og njóta þess sem sveitarfélagið hefur upp á að bjóða. Ég hef líka gaman af því að borða góðan mat og slaka á yfir góðum þáttum.“
Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Við viljum taka á uppsafnaðri innviðaskuld sem íbúar finna fyrir á hverjum degi ásamt því að bæta samráð við íbúa.“
Hver er vanmetnasta perlan í sveitarfélaginu að þínu mati? „Samheldnin. Hún er ekki alltaf sýnileg á yfirborðinu en hún er grunnurinn að öllu hinu. Hér styður fólk hvert annað og það skiptir miklu máli.“
Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Með því að nýta það sem við höfum, svo sem góða þjónustu, stuttar vegalengdir og meiri tíma fyrir frístundir og samveru með fjölskyldunni. En líka með því að tryggja húsnæði, tækifæri í atvinnulífi og öflugt félagslíf.“
Ljúft að vera til í Húnaþingi vestra
Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn fyrir íbúa sveitarfélagsins? „Uppbygging og viðhald á innviðum. Sókn í atvinnumálum. Betra samráð og gagnsæi.
Hvers vegna á fólk að kjósa þitt framboð? „Vegna þess að við stöndum fyrir raunhæfar lausnir, heilindi í vinnubrögðum og meiri áhrif íbúa á sveitarfélagið sitt.“
Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag og hvers vegna? Kannski Ljúft að vera til því það fangar þessa tilfinningu að njóta augnabliksins og hafa það gott. Það á vel við Húnaþing vestra, þar sem lífið er rólegra, samheldnin sterk og einfaldlega gott að vera til. Svo dettur mér líka í hug Killing in the Name en það er klassískt lokalag á böllum í sveitarfélaginu, þar sem allir taka undir og stemningin nær hámarki.“
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Ég hef frá unga aldri verið með mjög breitt áhugasvið og því sennilega verið með margar hugmyndir en þær tengdust flestar fólki og því að hjálpa öðrum.“
Hver er elsta minningin sem þú átt? „Elsta og eftirminnilegasta minningin mín er sennilega þegar fjölskyldan var í útilegu með tjaldvagninn og pabba tókst að brjóta hvern tjaldstólinn á fætur öðrum. Það var ótrúlega fyndið. Ég bý líka vel að því í dag því ég fékk tjaldstólana sem voru keyptir í staðinn.“
Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Mér finnst oft bara frekar erfitt að slaka á en mér finnst gott að finna einhverja góða þætti til að gleyma mér yfir. Annars er ég nýlega búin að uppgötva að það er nærandi fyrir líkama og sál að fara í gusu.“ segir Eygló Hrund að lokum.