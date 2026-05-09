X26 | Guðmundur Haukur er í 1. sæti D-listans í Húnabyggð
Það er Guðmundur Haukur Jakobsson, oddviti Sjálfstæðimanna og óháðra í Húnabyggð, sem svarar spurningum Feykis. „Ég er 51 árs, giftur Kristínu Ósk Bjarnadóttir og við eigum fjórar dætur, einn tengdason (sem er eini skráði trampolínsérfræðingurinn á Íslandi), og eina afa/ömmu stelpu. Eg er fæddur og uppalinn á Blönduósi og er framkvæmdastjóri og annar eigandi N1 píparans ehf og rek Hafa gaman ehf með Kristínu minni, sem sér um Félagsheimilið á Blönduósi.“
Guðmundur Haukur er pípulagnameistari og matreiðslumaður að mennt, var í sveitarstjórn Blönduósbæjar í átta ár og er oddviti og forseti sveitarstjórnar Húnabyggðar.
„Ég er varaformaður í stjórn Samtaka orkusveitarfélaga sem hefur unnið mikið starf á liðandi kjörtímabili, stjórnarmaður í SSNV, varaformaður veiðifélags Blöndu og Svartár, stjórnarformaður Ámundakinnar ehf og jafnframt er ég í stjórn Textílmiðstöðvar Íslands. Ég brenn fyrir samfélagið okkar og hef unnið ötullega að uppbyggingu þess, framtíðarsýn og hagsmunum á margan hátt. Uppbygging og efling innviða er mitt helsta baráttumál.“
Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Sterk fjármál og ábyrgur rekstur, fjölskylduvænt samfélag með góða þjónustu við íbúa, uppbygging atvinnulífs, öflug innviðauppbygging og aukið aðgengi að orku. Það vilja allir búa í góðu samfélagi og það er það sem við viljum byggja upp. Svo erþað einfaldlega þannig að framtíð Húnabyggðar ræðst að stórum hluta af því hvernig við nýtum orkuna sem er til staðar á svæðinu. Við höfum lifað í áratugi við það að hafa orkuframleiðslu í næsta nágrenni án þess að njóta hennar að fullu í atvinnuuppbyggingu. Það þarf að breytast – og það er raunhæft að það gerist núna.“
Hver er vanmetnasta perlan í sveitarfélaginu að þínu mati? „Það er líklega náttúran í sinni víðustu mynd. Margir horfa á svæðið sem fallegt – en sjá ekki hvað það er líka sterkt sem staður til að byggja upp atvinnu. Svæði eins og t.d. Kálfshamarsvík eru einstök en stærsta perlan er möguleikinn sem liggur í samfélaginu sjálfu.“
Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Það þarf að gera þrjá hluti vel:
- Tryggja störf og framtíðartækifæri
- Halda áfram að byggja upp þjónustu (skólar, frístundir)
- Halda kostnaði við búsetu niðri – sérstaklega orku og húsnæði
Ungt fólk velur sér ekki bara fallegan stað – það velur sér framtíð.“
Við gefumst ekki upp
Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn? „Fjölskylduvænt samfélag með öfluga þjónustu Atvinnuuppbygging og orkumál. Innviðir og samgöngur.“
Hvers vegna á fólk að kjósa þitt framboð? „Vegna þess að við höfum sýnt að við getum skilað árangri. Við erum ekki bara með loforð – við erum með reynslu, stefnu og skýra sýn á næstu skref sem felst m.a. í að tryggja tekjur sveitarfélagsins.“
Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag og hvers vegna? „Eye of the Tiger – ekki vegna þess að það sé dramatískt, heldur vegna þess að það lýsir ákveðni. Við gefumst ekki upp og við höldum áfram þangað til markmið nást.“
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Sjómaður.“
Hver er elsta minningin sem þú átt? „Við verðum að taka eina skemmtilega í þetta, hún er af Hótel Blönduósi þegar ég hitti Halla (Halli og Laddi) og hann gaf mér strump, allir vita að þeir eru bláir.“
Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Sko, ég geri nú sennilega ekki nógu mikið af því. Heima í Lazyboy stólnum og horfi á fréttirnar með lokuð augun, síminn er svo alltaf á kantinum,“ segir Guðmundur Haukur að lokum.