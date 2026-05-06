X26 | Jenný Lind er í öðru sæti B-listans í Húnabyggð

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 06.05.2026 kl. 11.00 oli@feykir.is
Jenný Lind og Alex Már. AÐSEND MYND
Ég heiti Jenný Lind Gunnarsdóttir og er 37 ára gömul. Ég skipa 2. sæti hjá Framsókn og öðrum framfarasinnum í Húnabyggð. Ég er fædd á Akureyri, en uppalin á Blönduósi. Foreldrar mínir eru Gunnlaug S. Kjartansdóttir og Gunnar Ólafsson, stjúpfaðir minn er Jón Ragnar Gíslason. Sambýlismaður minn er Alex Már Gunnarsson, sjómaður. Við eigum fimm dætur.

Ég hef lokið meistaranámi í kennslufræðum og viðbótardiplómu í sérkennslufræðum frá Háskólanum á Akureyri. Ég starfa sem sérkennslustjóri á Leikskóla Húnabyggðar ásamt því að vera tengiliður farsældar barna. Síðustu 4 ár hef ég verið varamaður í íþrótta,- tómstunda og lýðheilsunefnd Húnabyggðar. Mín helstu áhugamál eru ferðalög, útivist, ljósmyndun og skemmtileg samvera með fjölskyldu og vinum. Mínir helstu kostir eru að ég er mjög jákvæð, útsjónarsöm, drífandi, ævintýragjörn og ég kem hlutunum í verk.

Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Mínar helstu áherslur í sveitarstjórnarmálum eru mannauðs- og menningarmál, en einnig velferðar- og fræðslumál. Ég vil sjá ábyrgan rekstur í sveitarfélaginu og aukið gagnsæi í allri stjórnsýslu. Þar að auki vill ég sjá að þeir sem starfa fyrir Húnabyggð séu í framsókn við að gera sveitarfélagið okkur öflugra. Að íbúar séu hafðir að leiðarljósi og að svæðið okkar sé eftirsóknarverður kostur fyrir íbúa sem og ferðamenn.“

Hver er vanmetnasta perlan í sveitarfélaginu að þínu mati? „Ég held að það sé enginn vanmetinn staður í Húnabyggð en Kálfshamarsvík er perla sem þarf að kynna betur. Þetta er einstaklega fallegur staður og með réttri markaðssetningu er ekkert því til fyrirstöðu að Kálfshamarsvík verði hið nýja Stuðlagil meðal ferðafólks.“

Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Ég myndi vilja að hér sé nóg um að vera, menning og listir yrðu fléttað í meira mæli inn í hið daglega líf hér í samfélaginu okkar, meðal annars í námskeiðum, viðburðum, útilistaverkum og skólastarfi. Ég vil að hér séu tækifæri fyrir ungt fólk til að taka þátt í lýðræðinu og þau eigi rödd. Einnig vil ég að sveitarfélagið sé til fyrimyndar sem heilsueflandi samfélag sem stuðlar að seiglu barna og ungs fólks með fjölbreyttum hætti.“

Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn fyrir íbúa sveitarfélagsins? „Við viljum bætt upplýsingarflæði, að t.d. eldri borgarar þurfi ekki að leita sér að upplýsingum um ferilakstur, að þetta sé aðgengileg þjónusta. Gott aðgengi fyrir öll, fólk með barnavagna og fólk í hjólastól þarf að komast um sveitarfélagið okkar án þess að lenda í vanda. Það þriðja væri að við þurfum virkilega að þrýsta á ríkið með vegina okkar, símasamband og að aukið sé við læknisþjónustu hér í Húnabyggð.“

Slakar á í góðum göngum

Hvers vegna á fólk að kjósa þitt framboð? „Okkur þykir vænt um sveitarfélagið og fólkið sem hér býr, við höfum metnað og áhuga á að hlusta á hvað íbúar hafa að segja og hverjar þarfir þeirra eru. Tækifærin eru hér í Húnabyggð, það þarf að nýta þau rétt og það ætlum við að gera.“

Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag og hvers vegna? „Ætli það væri ekki „Sem lindin tær“ sem Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps söng svo eftirminnilega í úrslitaþætti Kóra Íslands sem þeir unnu að sjálfsögðu.“

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Það var ýmislegt sem mig langaði til að verða, til dæmis dýralæknir og búðarkona. Þótt ég hafi þá ekki séð fyrir mér að verða kennari get ég í dag ekki hugsað mér að starfa við annað.“

Hver er elsta minningin sem þú átt? „Þegar ég var mjög lítil að aðstoða í kartöflugörðunum í sveitinni hjá ömmu og afa í Garðshorni.“

Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Ég slaka helst á í góðum göngutúr, svo þykir mér alltaf voða gott að bæði heyra í og sjá sjóinn. Það sem er helst á kantinum núna eru sveitarstjórnarkosningarnar og öll sú skemmtilega vinna sem því fylgir, það er mikið fjör í hópnum okkar. Svo er ég í fjaröflunarnefnd fyrir dóttir mína í 10. bekk og samnemendur en þau eru að fara í útskriftarferð til Danmerkur, virkilega skemmtileg og gefandi vinna,“ segir Jenný Lind að lokum.

Feykir bauð framboðunum á Norðurlandi vestra að kynna einn frambjóðanda til leiks, Allir fengu sömu spurningar og viðtölin birtast eitt af öðru næstu daga hér á Feykir.is.

  Það var ekkert að stemningunni í Síkinu í þriðja leik liðanna í síðustu viku. Hún verður væntanlega ekki minni í kvöld. MYND: JÓI SIGMARS

    Von á 1600 manns í Síkið í kvöld

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 06.05.2026 kl. 10.43 oli@feykir.is
    Það verður einhver veislan í kvöld þegar lið Tindastóls og Stjörnunnar mætast í oddaleik í Síkinu og að sjálfsögðu er löngu uppselt. Að sögn Indriða Ragnars Grétarsson hjá körfuknattleiksdeild Tindastóls þá seldust þeir miðar sem í boði voru á Stubb upp á tveimur mínútum sl. mánudagskvöld og hann reiknar með 1600 manns í Síkið í kvöld. Leikurinn hefst kl. 18:15 og vissara að klikka ekki á tímanum.
  • Sólborg S. Borgarsdóttir Sjálfstæðisflokki. AÐSEND MYND

    Þetta snýst allt um fólk | Sólborg S. Borgarsdóttir

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 06.05.2026 kl. 09.37 oli@feykir.is
    Öll viljum við búa í samfélagi sem er samheldið og skemmtilegt. Án fólks er ekkert samfélag. Við tökum að okkur mismunandi verkefni í samfélaginu þar sem sumir stofna og reka fyrirtæki eða vinna sjálfstætt. Aðrir vinna fyrir téð fyrirtæki og enn aðrir vinna við opinbera þjónustu, hvort sem er hjá ríki eða sveitarfélögum. Aðrir geta ekki unnið þrátt fyrir vilja til þess og eru ástæður þess margbreytilegar. Enn aðrir eru að ljúka starfsævi sinni og því fylgja breytingar. Saman ásamt börnunum okkar myndum við öll samfélagið og höfum það vonandi öll að markmiði að í Skagafirði sé gott að búa og eiga þar gott líf.
  • Frá málþiinginu sem fram fór þann 19. apríl síðastliðinn. MYND AF SSNV.IS

    Smáframleiðendur gegna mikilvægu hlutverki

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 06.05.2026 kl. 09.24 oli@feykir.is
    Fín mæting var á málþing um stöðu smáframleiðenda sem haldið var nýverið, þar sem fjölbreyttur hópur þátttakenda kom saman til að ræða stöðu greinarinnar, helstu áskoranir og þau tækifæri sem felast í öflugri smáframleiðslu víða um land. Málþingsstjóri var Hlédís Sveinsdóttir.
  • Stefnt er að því að framkvæmdir hefjist fyrir lok mánaðarins. AÐSEND MYND

    Óskað eftir tilboðum í jarðvinnu vegna menningarhússins

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 06.05.2026 kl. 08.12 oli@feykir.is
    Skagafjörður óskar eftir tilboðum í verkið: Menningarhús í Skagafirði – Jarðvinna 2026. Verkið snýr að jarðvinnu fyrir nýbyggingu sunnan við núverandi Safnahús við Faxatorg á Sauðárkróki. Framkvæmdir fela m.a. í sér uppgröft á óburðarhæfum jarðvegi sem verður fjarlægður og hann fluttur á viðurkenndan losunarstað.
