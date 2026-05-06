X26 | Jenný Lind er í öðru sæti B-listans í Húnabyggð
Ég heiti Jenný Lind Gunnarsdóttir og er 37 ára gömul. Ég skipa 2. sæti hjá Framsókn og öðrum framfarasinnum í Húnabyggð. Ég er fædd á Akureyri, en uppalin á Blönduósi. Foreldrar mínir eru Gunnlaug S. Kjartansdóttir og Gunnar Ólafsson, stjúpfaðir minn er Jón Ragnar Gíslason. Sambýlismaður minn er Alex Már Gunnarsson, sjómaður. Við eigum fimm dætur.
Ég hef lokið meistaranámi í kennslufræðum og viðbótardiplómu í sérkennslufræðum frá Háskólanum á Akureyri. Ég starfa sem sérkennslustjóri á Leikskóla Húnabyggðar ásamt því að vera tengiliður farsældar barna. Síðustu 4 ár hef ég verið varamaður í íþrótta,- tómstunda og lýðheilsunefnd Húnabyggðar. Mín helstu áhugamál eru ferðalög, útivist, ljósmyndun og skemmtileg samvera með fjölskyldu og vinum. Mínir helstu kostir eru að ég er mjög jákvæð, útsjónarsöm, drífandi, ævintýragjörn og ég kem hlutunum í verk.
Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Mínar helstu áherslur í sveitarstjórnarmálum eru mannauðs- og menningarmál, en einnig velferðar- og fræðslumál. Ég vil sjá ábyrgan rekstur í sveitarfélaginu og aukið gagnsæi í allri stjórnsýslu. Þar að auki vill ég sjá að þeir sem starfa fyrir Húnabyggð séu í framsókn við að gera sveitarfélagið okkur öflugra. Að íbúar séu hafðir að leiðarljósi og að svæðið okkar sé eftirsóknarverður kostur fyrir íbúa sem og ferðamenn.“
Hver er vanmetnasta perlan í sveitarfélaginu að þínu mati? „Ég held að það sé enginn vanmetinn staður í Húnabyggð en Kálfshamarsvík er perla sem þarf að kynna betur. Þetta er einstaklega fallegur staður og með réttri markaðssetningu er ekkert því til fyrirstöðu að Kálfshamarsvík verði hið nýja Stuðlagil meðal ferðafólks.“
Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Ég myndi vilja að hér sé nóg um að vera, menning og listir yrðu fléttað í meira mæli inn í hið daglega líf hér í samfélaginu okkar, meðal annars í námskeiðum, viðburðum, útilistaverkum og skólastarfi. Ég vil að hér séu tækifæri fyrir ungt fólk til að taka þátt í lýðræðinu og þau eigi rödd. Einnig vil ég að sveitarfélagið sé til fyrimyndar sem heilsueflandi samfélag sem stuðlar að seiglu barna og ungs fólks með fjölbreyttum hætti.“
Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn fyrir íbúa sveitarfélagsins? „Við viljum bætt upplýsingarflæði, að t.d. eldri borgarar þurfi ekki að leita sér að upplýsingum um ferilakstur, að þetta sé aðgengileg þjónusta. Gott aðgengi fyrir öll, fólk með barnavagna og fólk í hjólastól þarf að komast um sveitarfélagið okkar án þess að lenda í vanda. Það þriðja væri að við þurfum virkilega að þrýsta á ríkið með vegina okkar, símasamband og að aukið sé við læknisþjónustu hér í Húnabyggð.“
Slakar á í góðum göngum
Hvers vegna á fólk að kjósa þitt framboð? „Okkur þykir vænt um sveitarfélagið og fólkið sem hér býr, við höfum metnað og áhuga á að hlusta á hvað íbúar hafa að segja og hverjar þarfir þeirra eru. Tækifærin eru hér í Húnabyggð, það þarf að nýta þau rétt og það ætlum við að gera.“
Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag og hvers vegna? „Ætli það væri ekki „Sem lindin tær“ sem Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps söng svo eftirminnilega í úrslitaþætti Kóra Íslands sem þeir unnu að sjálfsögðu.“
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Það var ýmislegt sem mig langaði til að verða, til dæmis dýralæknir og búðarkona. Þótt ég hafi þá ekki séð fyrir mér að verða kennari get ég í dag ekki hugsað mér að starfa við annað.“
Hver er elsta minningin sem þú átt? „Þegar ég var mjög lítil að aðstoða í kartöflugörðunum í sveitinni hjá ömmu og afa í Garðshorni.“
Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Ég slaka helst á í góðum göngutúr, svo þykir mér alltaf voða gott að bæði heyra í og sjá sjóinn. Það sem er helst á kantinum núna eru sveitarstjórnarkosningarnar og öll sú skemmtilega vinna sem því fylgir, það er mikið fjör í hópnum okkar. Svo er ég í fjaröflunarnefnd fyrir dóttir mína í 10. bekk og samnemendur en þau eru að fara í útskriftarferð til Danmerkur, virkilega skemmtileg og gefandi vinna,“ segir Jenný Lind að lokum.
Feykir bauð framboðunum á Norðurlandi vestra að kynna einn frambjóðanda til leiks, Allir fengu sömu spurningar og viðtölin birtast eitt af öðru næstu daga hér á Feykir.is.