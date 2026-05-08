X26 KYNNING | K-listinn á Skagaströnd
Fyrir hvað stendur framboðið og hver eru helstu baráttumál þess? Fyrir Skagaströnd er framboð sem leggur áherslu á ábyrga fjármálastjórn, traustan rekstur og skýra framtíðarsýn fyrir samfélagið. Við viljum byggja á sterkum grunni og tryggja að rekstur sveitarfélagsins sé sjálfbær til lengri tíma, án óþarfa skuldsetningar.
Helstu baráttumál okkar snúa að því að efla atvinnulíf og skapa ný tækifæri, meðal annars með því að styðja við fjarvinnu og laða að ný fyrirtæki. Við leggjum ríka áherslu á húsnæðismál til að mæta þörfum bæði ungs fólks og eldri borgara, auk þess að styrkja skólastarf, bæta aðstöðu og tryggja góða þjónustu við fjölskyldur.
Jafnframt viljum við efla samfélagið í heild, með betri samgöngum, öflugri þjónustu við eldri borgara, aukinni áherslu á menningu og viðburði og með því að skapa fleiri atvinnutækifæri fyrir alla, óháð aðstæðum. Gagnsæi, samstarf og virkt samtal við íbúa eru grunnstoðir í okkar starfi.
Hver er stærsta áskorunin sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir næstu 5 ár? Stærsta áskorunin er að tryggja jafnvægi milli þróunar og stöðugleika. Skagaströnd þarf að laða að fleiri íbúa og efla atvinnulíf sitt, en á sama tíma halda rekstri sveitarfélagsins ábyrgum og sjálfbærum.
Fólksfjölgun kallar á aukið húsnæði, betri innviði og aukna þjónustu. Það þarf að byggja þetta upp markvisst, svo samfélagið vaxi á heilbrigðan hátt. Einnig er mikilvægt að nýta þau tækifæri sem felast í fjarvinnu og breyttum vinnumarkaði, til að styrkja byggðina án þess að fórna gæðum þjónustu eða fjárhagslegum stöðugleika.
Hvaða framkvæmdir eru að ykkar mati mest knýjandi í sveitarfélaginu? Við teljum nokkur verkefni sérstaklega brýn. Þar má nefna uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, þar á meðal minni og aðgengilegri íbúðir fyrir eldri borgara, sem og aukið framboð lóða fyrir íbúðir og atvinnustarfsemi.
Í skólamálum viljum við bæta aðstöðu með því að koma upp móttökueldhúsi innan grunnskólans og stefna að því að sameina tónlistarskóla og grunnskóla undir einu þaki til að efla skólastarf enn frekar.
Í samgöngum þarf að bæta viðhald vega og gangstétta og ráðast í úrbætur á Skagavegi. Þá viljum við kanna samstarf við Strætó til að bæta tengingar.
Einnig leggjum við áherslu á framkvæmdir sem styðja við ferðaþjónustu sem og uppbyggingu fjallahjólabrautar og bæta aðstöðu við sundlaugina, t.d. með því að bæta við vaðlaug eða öðrum heitum potti.
Hvað ætti fólk utan sveitarfélagsins að vita betur um ykkar heimabyggð? Skagaströnd er samfélag með mikla möguleika, sterka samkennd og vaxandi tækifæri. Hér er gott að ala upp börn og stofna fjölskyldu, félagslífið er nokkuð öflugt og sífellt fleiri tækifæri til atvinnu og nýsköpunar.
Sveitarfélagið hefur góða innviði og einstaka náttúru, en einnig raunhæfa möguleika til vaxtar, sérstaklega með aukinni áherslu á fjarvinnu, ferðaþjónustu og skapandi greinar. Skagaströnd er ekki aðeins fallegur staður, heldur samfélag í sókn sem býður upp á raunveruleg lífsgæði og leikskólavist fyrir 12 mánaða aldri svo eitthvað sé nefnt.
Skilaboð til kjósenda: Við hjá Fyrir Skagaströnd viljum byggja upp sterkt og sjálfbært samfélag þar sem ábyrgð, samvinna og traust eru í fyrirrúmi. Við leggjum áherslu á skýra sýn, raunhæfar lausnir og opið samtal við íbúa.
Markmið okkar er að skapa samfélag þar sem allir hafa tækifæri til að blómstra, hvort sem það er í námi, starfi eða daglegu lífi. Með ábyrgri stjórnsýslu og markvissri uppbyggingu teljum við okkur geta leitt Skagaströnd áfram til framtíðar.
Við hvetjum íbúa til að taka þátt, kynna sér málin og leggja sitt af mörkum. Saman getum við mótað framtíð Skagastrandar.
Við teljum að stærsti styrkur Skagastrandar felist einmitt í fólkinu sjálfu, duglegu, metnaðarfullu og samhentu fólki sem vill sjá samfélagið sitt dafna.