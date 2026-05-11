X26 | Örn Arnarson skipar 1. sæti D-listans í Húnaþingi vestra

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 11.05.2026 kl. 10.00 oli@feykir.is
Örn Arnarson oddvit D-listans í Húnaþingi vestra. MYND AÐSEND
Það er Örn Arnarson sem svarar spurningum Feykis en hann skipar 1. sætið á D lista Sjálfstæðismanna og óháðra í Húnaþingi Vestra. „Ég er fæddur og uppalinn í Reykjavík, en á ættir að rekja vestur á firði og í Húnavatnssýslunum. Ég bý á Laugarbakka í Miðfirði. Minn mun betri helmingur er Hildur Ýr Arnarsdóttir ferðamálafræðingur, við eigum þrjú börn og saman rekum við Hótel Laugarbakka í Miðfirði og Hótel Blönduós í Húnabyggð.“

Við hófum rekstur á Laugarbakka 2016 og höfum því verið hér í 10 ár. Ég er iðnrekstrarfræðingur að mennt, starfaði hjá Skeljungi í mörg ár og átti og rak Gasfélagið í Straumsvík um tíma. Reksturinn á Hótel Laugarbakka hefur verið mín aðal atvinna/lífstíll síðastliðinn ár, reksturinn á Blönduósi bættist svo við árið 2024. Ég hef setið í stjórn Markaðsstofu Norðurlands síðustu ár, fyrir Norðurland vestra og hef þess vegna ágæta yfirsýn yfir það sem er að gerast í ferðaþjónustunni í landshlutanum og Norðurlandi öllu.“

Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Það sem brennur mest á okkur er að efla atvinnulíf og tryggja framtíð sveitarfélagsins. Án öflugrar uppbyggingar stöndum við frammi fyrir hættu á stöðnun eða samdrætti. Við viljum skapa skilyrði fyrir fjölbreytt störf, styðja við landbúnaðinn og nýta ný tækifæri, þar á meðal störf án staðsetningar.“

Hver er vanmetnasta perlan í sveitarfélaginu að þínu mati? „Samfélagið sjálft. Fólkið. Samheldnin, dugnaðurinn og viljinn til að vinna saman er það sem gerir Húnaþing vestra að einstökum stað. Hér er stutt í fólk, auðvelt að hafa áhrif og raunverulegur vilji til að láta hlutina gerast.“

Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Með því að tryggja atvinnu og góðan aðbúnað fyrir fjölskyldur. Uppbygging leikskóla og útisvæðis hans, styðja við gott skólastarf, efla íþrótta- og tómstundastarf og skapa umhverfi þar sem ungt fólk sér fram á bjarta framtíð.“

Ætlaði að verða bóndi og smiður

Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn fyrir íbúa sveitarfélagsins?

  1. Öflugt og fjölbreytt atvinnulíf
  2. Ábyrg fjármálastjórn og sterkir innviðir
  3. Fjölskylduvænt samfélag með góða þjónustu fyrir alla aldurshópa

Hvers vegna á fólk að kjósa þitt framboð? „Vegna þess að við byggjum á traustum grunni, höfum sýnt árangur og höfum skýra sýn til framtíðar. Við viljum fara áfram með ábyrgum hætti og tryggja að sveitarfélagið þróist áfram á jákvæðan hátt.“

Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag og hvers vegna? „Úff ,ég veit það ekki, það þyrfti allavega að vera bæði fallegt og hressilegt í senn.“

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Já, þetta var alveg ákveðið hjá mér sem barn. Ég ætlaði að verða bæði í senn bóndi og smiður, en varð hvorugt.“

Hver er elsta minningin sem þú átt? „Elsta minningin/myndin í huga mér er ég sjálfur, smá stubbur, að hjóla á þríhjóli í stofunni á æskuheimilinu.“

Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Ég nýt þess mikið þegar ég ferðast með fjölskyldunni minni bæði innanlands og utan.“

