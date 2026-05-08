X26 | Rósanna skipar 4. sætið á D-lista í Skagafirði
Það er Rósanna Valdimarsdóttir sem skipar 4. sætið á lista Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði sem svarar spurningum Feykis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. „Ég er dóttir Valdimars Bjarnasonar og Ragnhildar Halldórsdóttur. Ég á tvö systkini, Birnu sem er kúabóndi í Glaumbæ og Sindra sem er smiður og rafvirki á Ólafsfirði. Ég er fædd og uppalin í Skagafirði og hef búið lengst af á Fitjum í Lýtingsstaðahreppi en við erum einmitt að kaupa jörðina af foreldrum mínum. Í dag starfa ég sem rekstraraðili á gistiheimilinu Hlín á Steinsstöðum.“
Rósanna segir það hafa verið bæði krefjandi og ótrúlega gefandi verkefni að reka slíka starfsemi. „Þar fæ ég tækifæri til að taka á móti fólki alls staðar að úr heiminum, kynna því fyrir Skagafirði og upplifa í leiðinni hversu einstakt svæðið okkar er. Ég hef alltaf haft gaman af því að takast á við áskoranir og læra af reynslunni, og reksturinn hefur kennt mér mikið um ábyrgð, samskipti og lausnamiðaða hugsun. Ég er menntuð með BS gráðu í reiðmennsku og reiðkennslu frá Háskólanum á Hólum, sem endurspeglar vel þann áhuga sem hefur fylgt mér frá barnsaldri. Hestamennskan er stór hluti af lífi mínu og hefur mótað mig sem manneskju, kennt mér þolinmæði, aga og virðingu fyrir dýrum og náttúru. Fyrir mér er hún ekki bara áhugamál heldur lífstíll.
Ég á tvö börn með unnusta mínum, Viðari Ágústssyni, þau Védísi Björgu og óskírðan son okkar. Fjölskyldan er mín stærsta stoð og stytta og það er fátt sem gleður mig meira en að eyða tíma með þeim. Hvort sem það er í rólegum stundum heima eða úti í náttúrunni, þá eru þessar stundir þær sem skipta mig mestu máli.
Ég elska Skagafjörð. Það er eitthvað við þetta samfélag sem er bæði hlýlegt og kraftmikið á sama tíma. Hér er sterkur vilji til að gera vel, hjálpast að og byggja upp gott samfélag fyrir alla. Ég hef mikinn áhuga á útivist og hreyfingu, og nýt þess að vera úti, hvort sem það er á hestbaki, í gönguferðum eða bara að njóta kyrrðarinnar sem náttúran býður upp á. Einnig finnst mér dýrmætt að vera með vinum og fjölskyldu, hlæja, spjalla og njóta lífsins, það er það sem gefur manni orku. Sem manneskja myndi ég lýsa mér sem þrjóskri á jákvæðan hátt, ég gefst ekki auðveldlega upp og stend fast á því sem mér finnst rétt. Ég hef sterka réttlætiskennd og brenn fyrir því að leggja mitt af mörkum til samfélagsins. Mér finnst mikilvægt að allir fái að njóta sín, fái tækifæri og upplifi að rödd þeirra skipti máli. Ég er ekki hrædd við að leggja mig fram, taka þátt og láta til mín taka. Fyrir mér snýst það að vera virkur þátttakandi í samfélaginu ekki bara um að hafa skoðanir, heldur að vera tilbúin að vinna með öðrum að lausnum og framþróun. Ég trúi því að með samvinnu, jákvæðni og metnaði sé hægt að ná langt. Í grunninn er ég einföld manneskja sem kann að meta það sem raunverulega skiptir máli, fjölskyldan, vinir, náttúran og samfélagið mitt. Ég er þakklát fyrir það sem ég hef og spennt fyrir því sem framtíðin ber í skauti sér.“
Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Það er að gera Skagafjörð skemmtilegri. Forsendan fyrir árangri er að skapa samfélag sem fólk vill búa í, ungir sem aldnir, þar sem þjónusta við íbúa er góð og mannlífi og menningu er gert hátt undir höfði. Öll okkar verkefni snúa að því að gera Skagafjörð skemmtilegri stað að búa á, sækja fram með atvinnulífinu og bæta þjónustu við íbúa.“
Hver er vanmetnasta perlan í sveitarfélaginu að þínu mati? „Byggðasafnið í Glaumbæ. Þangað heimsækir yfir 70.000 manns á ári og væri hægt að nýta það með því að beina þessu fólki á fleiri áhugaverða staði í Skagafirði. Tækifærin til uppbyggingar ferðaþjónustu eru heilmikil og við viljum vinna með þeim sem eru í greininni nú þegar að frekari uppbyggingu.“
„Draumurinn var alltaf að vera hestakona“
Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Það er í raun auðvelt, Skagafjörður þarf að uppfylla grunnkröfur unga fólksins og vera skemmtilegur staður til að vilja búa á. Grunnkrafan er góðir skólar, öflugt íþróttastarf, húsnæði og atvinna. Grunnkrafan er að miklu leyti uppfyllt í Skagafirði þó alltaf megi gera gott betra og við ætlum að gera það auk þess að gera Skagafjörð skemmtilegri. Þá erum við til dæmis að tala um með því að hafa skólahreystibrautir, hoppubelgi víðar, uppbyggingu á göngu- hjóla- og reiðvegum, gera Litla-skóg að ævintýrasvæði, fegra umhverfið með gróðursetningu og bæta íþróttamannvirki svo dæmi séu tekin.“
Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn fyrir íbúa sveitarfélagsins? „Það er erfitt að velja bara þrjú en ég myndi segja að stærsta málið sé að bæta íþróttamannvirkin, þetta eru nokkur verkefni hjá okkur en þau eru forsenda þess að gera Skagafjörð skemmtilegri og fá unga fólkið aftur heim. Ég brenn svo fyrir ferðaþjónustu þannig að uppbygging á göngu-, hjóla- og reiðvegum um allan fjörð kemst á efstu þrjú hjá mér. Þriðja verkefnið er svo áframhaldandi öflug hagsmunagæsla fyrir landbúnað í Skagafirði sem nær yfir mörg atriði en við megum aldrei sofa á verðinum þar, þetta er ein af okkar lykil atvinnugreinum.“
Hvers vegna á fólk að kjósa þitt framboð? „Við viljum virkja kraftana sem eru í samfélaginu því það eru íbúar sem gera samfélög að góðum stað að búa á og sveitarfélagið verður að taka nýjum hugmyndum vel til að bæta samfélagið opnum örmum. Við erum samheldinn og öflugur hópur fólks með fjölbreyttan bakgrunn og reynslu. Margir eru að gefa kost á sér í fyrsta skipti í bland við nokkra reynslubolta sem hafa verið lengi í þessu. Til þess að ná árangri skiptir liðsheildin miklu máli og við höfum smollið vel saman. Við erum að kynna raunhæfar leiðir til þess að bæta þjónustu við íbúa og á endanum þá skiptir máli hvaða fólk er í stafni við að vinna verkefnin og ég er viss um að við séum með öflugasta fólkið til þess.“
Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag og hvers vegna? „Tindastóll – Úlfur Úlfur og Sverrir Bergmann.“
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Draumurinn var alltaf að vera hestakona.“
Hver er elsta minningin sem þú átt? „Það hlýtur að vera þegar jólasveinarnir í Varmahlíð komu með pakka til mín á aðfangadag en stálu systur minni í leiðinni. Versta við þetta var að mamma tók þátt í þessu og taldi mér trú um það að við myndum ekki hitta hana aftur fyrr en um næstu jól.“
Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Í draumaheimi væri ég að slaka á við sundlaugarbakkann með einn ískaldann á kantinum.“