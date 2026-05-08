X26 | Vigdís Elva er í 1. sæti K-listans á Skagaströnd
„Ég heiti Vigdís Elva Þorgeirsdóttir, fædd 27. ágúst árið 1980 á Blönduósi þar sem ég ólst upp. Ég á sterkar rætur í sveitina mína, Bjarnastaði í Vatnsdal, þar sem ég dvaldi mikið hjá afa og ömmu. Foreldrar mínir eru Hekla Birgisdóttir frá Blönduósi og Þorgeir Guðmundsson frá Grindavík, og á ég sex yngri systkini, sem þýðir að ég lærði snemma að vera bæði ábyrg og útsjónarsöm.“ Vigdís Elva fer fyrir K-listanum – Fyrir Skagaströnd og hún svaraði spurningum Feykis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.
„Ég er gift Þresti Árnasyni sjómanni og saman eigum við fjögur börn á aldrinum 14 til 25 ára. Fjölskyldan er mitt stærsta verkefni og gleðigjafi, og ég er ekki alveg viss um að maður hætti nokkurn tímann að vera „á vaktinni“ sem foreldri, þó börnin stækki.
Árið 2002 flutti ég á Skagaströnd og frá fyrsta degi fann ég að hér ætti ég heima. Samfélagið tók vel á móti mér og hér er einfaldlega gott að búa og ala upp börn. Það er eitthvað einstakt við það að búa á stað þar sem fólk þekkir hvert annað og hjálpast að og tekur eftir því ef maður t.d. gleymir að taka þvottinn inn fyrir rigninguna.
Í dag starfa ég sem kennari við Höfðaskóla, starf sem ég er afar þakklát fyrir. Þar fæ ég að vinna með börnum og ungmennum á hverjum degi, sem er bæði krefjandi og gefandi, og heldur manni svo sannarlega á tánum. Það er fátt skemmtilegra en að sjá nemendur vaxa og dafna.
Ég var aðeins 23 ára með tvö ung börn og mann á sjó í mánuð í senn, sem þýddi að ég var oft í hlutverki bæði mömmu, pabba og allt þar á milli. Það var krefjandi tími, en líka ótrúlega mótandi. Maður lærir fljótt að treysta á eigin styrk, og að gott skipulag, útsjónarsemi og oftar en ekki var það þrjóskan sem gerði kraftaverk.
Á slíkum tímum var sveitin mín sannkölluð líflína. Helgarferðirnar þangað voru gulls ígildi, þar sem ég gat andað aðeins léttar, fengið aðstoð og einfaldlega „hlaðið batteríin“ áður en haldið var aftur út í hversdaginn.
Ég hef alltaf haft gaman af því að taka þátt í samfélaginu og hef komið víða við í félagsstörfum. Ég hef verið formaður Kvenfélagsins Einingar, þar sem ég lærði að það er hægt að afreka ótrúlega hluti með góðum hópi. Ég sit í stjórn Rauða krossins hér á Skagaströnd og hef einnig verið virk í foreldrafélögum bæði leik- og grunnskóla. Einnig starfaði ég í fjöldamörg ár sem ritari hjá stéttarfélaginu Samstöðu.
Áhugamál mín eru kannski ekki byltingarkennd en þau gleðja mig. Ég elska að vera með fjölskyldu og vinum, prjóna (stundum meira en góðu hófi gegnir), elda og baka. Það er fátt betra en að sjá fólk njóta þess sem maður hefur búið til, sérstaklega ef það biður um meira. Ég hef alltaf valið að hafa nóg að gera og ólst upp við dugnað þar sem það þótti bara sjálfsagt að taka til hendinni. Það hefur fylgt mér alla tíð. Nú er ég þó smám saman að venjast því að lífið er að róast aðeins, börnin eru orðin eldri og sjálfstæðari og fljúga hvert á eftir öðru úr hreiðrinu. Það er bæði skrýtið og fallegt á sama tíma…“
Sandlækurinn er vanmetin perla
Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Það sem brennur mest á mínu framboði er að byggja upp samfélag þar sem allir fá tækifæri til að taka þátt, á sínum forsendum. Ég hef alltaf lagt áherslu á dugnað og þátttöku, og úr mínu starfi sem kennari sé ég daglega hversu ólík við erum og hversu mikilvægt er að skapa rými fyrir alla. Það sama á við í samfélaginu okkar í heild. Það eiga allir að hafa möguleika á að leggja sitt af mörkum, líka þeir sem eru með skerta starfsgetu. Það er ekki bara réttlætismál, heldur líka styrkur fyrir samfélagið. Við búum yfir fjölbreyttum mannauð, og með því að skapa sveigjanleg störf og fleiri tækifæri getum við bæði aukið lífsgæði einstaklinga og styrkt samfélagið í heild. Það þarf stundum ekki stórar breytingar, heldur vilja, skilning og smá útsjónarsemi. Fyrir mér snýst þetta um að enginn sitji eftir. Að allir hafi tilgang, tilheyri og fái að njóta sín. Við vitum að vinna skiptir ekki bara máli fjárhagslega, heldur líka fyrir sjálfsmynd, félagsleg tengsl og líðan. Þess vegna vil ég leggja áherslu á að sveitarfélagið verði leiðandi í að skapa tækifæri fyrir alla hvort sem það er með samstarfi við atvinnulífið, auknum sveigjanleika eða nýjum leiðum til þátttöku. Í grunninn snýst þetta um einfaldan hlut: að allir fái að vera með.“
Hver er vanmetnasta perlan í sveitarfélaginu að þínu mati? „Sandlækurinn - perla sem okkur langar að gera aðeins meira með, væri gott að hafa bekk til að setjast niður og jafnvel láta upp smá aðstöðu og útigrill.“
Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Til að gera Skagaströnd meira aðlaðandi fyrir ungt fólk þarf að horfa á heildarmyndina: atvinnu, húsnæði og lífsgæði. Við viljum efla atvinnulíf og nýta tækifæri fjarvinnu, enda er hér frábær aðstaða til fjarvinnu sem hægt er að byggja enn frekar upp. Húsnæðismál skipta einnig sköpum og mikilvægt er að tryggja fjölbreytt og aðgengilegt húsnæði. Fyrir ungar fjölskyldur skiptir miklu máli að geta treyst á góða þjónustu, og hér er hægt að ganga að því vísu að börn fái leikskólapláss frá 12 mánaða aldri, sem er stór kostur. Þá viljum við efla menningu, viðburði og tómstundastarf og skapa lifandi samfélag þar sem ungt fólk vill búa. Að lokum leggjum við áherslu á að hlusta á ungt fólk og gefa því raunverulegt hlutverk í mótun samfélagsins.“
Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn fyrir íbúa sveitarfélagsins? „Ég vil leggja áherslu á að komið verði á móttökueldhúsi í grunnskólanum, þar sem hægt væri að bjóða upp á hollan og góðan mat fyrir nemendur. Það er ekki bara þægindi, heldur fjárfesting í heilsu og vellíðan barna okkar. Einnig tel ég mikilvægt að byggja upp þjónustuíbúðir fyrir eldri borgara. Við viljum að fólk geti búið áfram í sínu samfélagi, með öryggi og aðgengi að þjónustu þegar þörf er á. Það er bæði skynsamlegt og einfaldlega sanngjarnt. Þá finnst mér falleg og góð hugmynd að bærinn gefi öllum nýburum fæðingargjöf. Það þarf ekki að vera stórt, en táknrænt og hlýlegt. Smá velkomin í heiminn frá samfélaginu sem þau tilheyra strax frá fyrsta degi.“
Hvers vegna á fólk að kjósa þitt framboð? „Ég er þakklát fyrir að vera í forsvari fyrir listann Fyrir Skagaströnd, hópurinn samanstendur af fólki úr ólíkum áttum, með ólíkan bakgrunn, er öflugur og kraftmikill sem vill láta verkin tala og hefur hag samfélagsins að leiðarljósi. Við viljum halda áfram að byggja upp sterkt og fjölskylduvænt samfélag með góðum innviðum, raunhæfum tækifærum fyrir alla og skýra framtíðarsýn.
Sjálf er ég samkvæm sjálfri mér og stend með mínum gildum. Ég vinn af yfirvegun og læt ekki æsing eða æðibunugang ráða ferðinni, heldur legg áherslu á skynsamlegar og vandaðar ákvarðanir. Ég ber hag íbúanna ávallt fyrir brjósti og hef áratuga reynslu af fjölskyldulífi í samfélaginu sem hefur gefið mér góða innsýn í þarfir þess. Ég vinn vel undir álagi, get haft marga bolta á lofti í einu og klára það sem ég tek mér fyrir hendur. Ég er líka þrjósk á jákvæðan hátt, gefst ekki upp, stend í báðar fætur og held áfram þegar á móti blæs.“
Stutt leggja í sófanum er ansi góð
Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag og hvers vegna? „Sko, fyrst ætlaði ég að segja Stæltir strákar á ströndinni sem Jójó gerðu frægt - frábært lag sem kemur manni í réttan gír en ég ætla að segja Hafið eða fjöllin lag eftir Ólaf Ragnarsson sem Fjallabræður syngja svo fallega, það er engin spurning. Lagið er eitt af mínum uppáhaldslögum. Lagið fangar vel þá tilfinningu sem vonandi margir upplifa þegar þeir kynnast staðnum, maður kemur kannski í bæinn með efasemdir, en tengist síðan bæði fólkinu og samfélaginu og vill alltaf koma aftur og mögulega setjast að.
Spurningin í laginu, hvort það sé hafið, fjöllin eða fólkið sem laðar mann að, á mjög vel við um Skagaströnd. Náttúran er einstök og umgjörðin sterk, við höfum hafið og fjöllin, en það er fyrst og fremst fólkið sem gerir staðinn að því sem hann er. Samkenndin, nálægðin og viljinn til að hjálpast að skipta þar miklu máli. Lagið endurspeglar líka þá ró og stöðugleika sem einkennir staðinn, en minnir okkur jafnframt á mikilvægi þess að halda áfram að þróast og skapa ný tækifæri svo fleiri upplifi þessa tengingu. Þess vegna á þetta lag svo vel við, því að lokum er það fólkið sem gefur Skagaströnd líf og gerir hana að stað sem fólk vill tilheyra.“
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Ég ætlaði alltaf að verða búðarkona eða kennari þegar ég yrði stór. Það hefur bæði gengið eftir, ég var verslunarstjóri hérna í Kjörbúðinni á Skagaströnd í 13 ár, færði mig svo yfir í grunnskólann þar sem ég starfa nú sem umsjónarkennari í 1. og 2. bekk. Ég lauk meistaranámi í grunnskólakennslu vorið 2025.“
Hver er elsta minningin sem þú átt? „Ég held að það sé nýja hjólið sem mamma og Diddi stjúppabbi minn gáfu mér þegar ég var fimm ára. Lítið rautt tvíhjól, það gladdi litla stelpu mjög mikið.“
Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Eftir annasaman dag finnst mér gott að setjast í sófann, kveikja á hljóðbók og taka upp prjónana og prjóna. Það er mitt jóga. Svo neita ég því ekki að stutt leggja í sófanum er líka ansi góð,“ segir Vigdís Elva að lokum.