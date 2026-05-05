Sigfús Pétursson frá Álftagerði er látinn
Sigfús Pétursson, tenórinn ástsæli frá Álftagerði, lést 3. maí á sjúkrahúsinu á Sauðárkróki. Hann var fæddur 23. apríl 1943 og var því nýorðinn 83 ára. Sigfús var næstelstur sex systkina. Útför Sigfúsar verður gerð frá Sauðárkrókskirkju föstudaginn 15. maí.
Foreldrar Sigfúsar voru Pétur Sigfússon (1917–1987) og Sigrún Ólafsdóttir (1914–1990). Sigfús stundaði búskap í Álftagerði lengst af en bjó síðasta æviskeiðið í Varmahlíð.
Sigfús varð landsfrægur fyrir sína björtu og háu tenórrödd og sérstöku. Það þekktist strax ef hann var að syngja „síðasta lag fyrir fréttir”. Sigfús gekk ungur í karlakórinn Heimi og var hann einn af aðal einsöngvurum kórsins um áratuga skeið. Hann hætti formlega að syngja einsöng með kórnum 2009.
Álftagerðisbræður, sá landskunni kvartett sem samanstóð af þeim bræðrum, Sigfúsi, Pétri, Gísla og Óskari Péturssonum, naut fádæma vinsælda um árabil og heyrist oft á öldum ljósvakans. Komu þeir fram víða um land og kvöddu svo stóra sviðið með stórtónleikum í Hörpu 2019. Þau eru ótalmörg lögin sem Sigfús söng á löngum ferli en líklega má segja að það séu Rósin og Ökuljóð sem munu halda minningu hans á lofti um ókomna tíð. Sigfúsi bregður fyrir í kvikmyndinni Mýrinni en þar syngur hann Ökuljóðið í fallegri senu.
Feykir sendir aðstandendum kærar samúðarkveðjur. Minning Sigfúsar Péturssonar lifir. /hmj