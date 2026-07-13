Brák íbúðafélag tekur íbúðir í notkun á Hvammstanga
Á heimasíðu Húnaþings vestra kemur fram að Brák íbúðarfélag hefur tekið í notkun átta íbúðir að Norðurbraut 15 á Hvammstanga. Íbúðirnar eru byggðar með stofnframlögum frá ríkinu og Húnaþingi vestra. Verkefnið byggir á samkomulagi sveitarfélagsins, innviðaráðuneytis og HMS um aukna uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Húnaþingi vestra sem undirritað var í mars 2024. Var Húnaþing vestra þá þriðja sveitarfélagið á landinu til að skilgreina framlag sitt til aukins framboðs íbúðarhúsnæðis með stofnframlögum innan rammasamnings milli ríkis og sveitarfélaga.
Brák samdi við Búðinga ehf. um framkvæmdina sem hófst í október 2025. Framkvæmdir gengu afar vel og var framkvæmdatími ótrúlega stuttur. Flutt var inn í fyrstu íbúðirnar 1. júlí 2026. Alls eru tíu íbúðir í húsinu og skuldbatt Brák sig til að kaupa átta íbúðir af þeim með möguleika á að kaupa tvær til viðbótar ef eftirspurn yrði. Nú þegar hafa átta íbúðir verið leigðar út. Áhugasömum aðilum um húsnæði er bent á að senda póst á brakibudafelag@brakibudafelag.is
Íbúðirnar í húsinu eru þrennskonar:
Fjórar þriggja herbergja íbúðir, um 81 m² að stærð, leiguverð er 226.800 kr.
Tvær tveggja herbergja íbúðir, um 58 m² að stærð, leiguverð er 171.100 kr.
Tvær fjagra herbergja íbúðir, um 95 m² að stærð, leiguverð er 254.600 kr.
Brák íbúðafélag tók yfir sex íbúðir íbúðir sem Bústaður hses, félag sem stofnað var af Húnaþingi vestra, byggði á Lindarvegi 5 á Hvammstanga á árinu 2024. Alls á Brák þá 14 íbúðir á Hvammstanga sem allar eru í útleigu.
Brák íbúðafélag hses. er húsnæðissjálfseignarstofnun sem stofnuð var árið 2022 af sveitarfélögum í þeim tilgangi að ná fram stærðarhagkvæmni sem næst ekki með litlum húsnæðissjálfseignastofnunum með fáar íbúðir í rekstri. Stofnendur Brákar eru 32 sveitarfélög. Brák er rekið án hagnaðarmarkmiða og er ætlað að tryggja tekjulágum fjölskyldum aðgengi að íbúðum í langtímaleigu með því að kaupa eða byggja, eiga og hafa umsjón með rekstri og viðhaldi íbúðanna.
Íbúðirnar eru allar þær glæsilegustu. Mikið er lagt upp úr góðum frágangi og eru innréttingar allar smekklegar og praktískar. Hægt er að sjá fleiri myndir af íbúðunum inni á heimasíðu Húnaþings vestra.